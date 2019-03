Bevor es Mitte April wieder aufs Rad geht, lädt der ADFC Lüdinghausen am 31. März (Sonntag) zur Frühlingswanderung ein. Tourenleiter ist einmal mehr Bernd Brüning , der für diese Wanderung Wege in der Haard ausgesucht hat, teilt der ADFC mit.

Treffpunkt für die gemeinsame Anreise mit Privat-Pkw ist um 10.30 Uhr der Parkplatz an der Pferdewiese. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Ziel ist der Wanderparkplatz an der Gaststätte „Mutter Wehner“ in Oer-Erkenschwick.

Dort startet dann eine circa 3,5-stündige Wanderung, die zunächst auf den 156 Meter hohen Stimberg führt. Weiter geht es durch die hügeligen Wälder der Haard mit unvermuteten Überraschungen. Auch die Besteigung eines Feuerwachtturms ist möglich. Von dort oben hat man bei guter Sicht einen weiten Blick ins Münsterland und ins Ruhrgebiet.

Einkehr bei „Mutter Wehner“

Zum Abschluss gibt es die Gelegenheit, sich bei „Mutter Wehner“ zu stärken. Natürlich ist auch für diese Tour festes Schuhwerk, Regenbekleidung und gegebenenfalls Rucksackverpflegung erforderlich. Die Rückkehr nach Lüdinghausen ist für etwa 17 Uhr geplant.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Wanderer beschränkt deshalb ist eine Anmeldung beim Tourenleiter bis zum 28. März erforderlich (E-mail: bernd_bruening@freenet.de; ✆ 0 25 91/8 81 12). Die Kosten: eigener Verzehr, plus drei Euro für Nichtmitglieder.