Der Beirat der „von Raesfeldsche Armenstiftung zu Lüdinghausen“ wird in diesem Jahr zum dritten Mal ein Dinner mit einem Lüdinghauser Prominenten veranstalten. Nachdem die Stiftung im November den Kabarettisten Dr. Manfred Lutz zum Thema „Wie Sie unausweichlich glücklich werden können“ eingeladen hatte, plant die Stiftung nun mit dem Künstler Alfred Gockel den virtuellen und kulinarischen Weg in den Himmel – „Way to heaven“.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr der über die Landesgrenzen bekannte Lüdinghauser Künstler Alfred Gockel mit uns kochen wird. Gemeinsam mit maximal 24 Personen möchten wir die Gerichte vorbereiten, kochen und zusammen essen. Wir würden uns darüber freuen, wenn jeder Teilnehmer einen Betrag, zum Beispiel in der Höhe einer normalen Restaurantrechnung, spendet“, heißt es in der Pressemitteilung der Armenstiftung.

Das Dinner findet am 27. März (Mittwoch) um 18 Uhr in der Familienbildungsstätte, Mühlenstraße 29, statt. Los geht es um 18 Uhr mit einem kleinen Umtrunk, das Essen beginnt gegen 20 Uhr. Zur besseren Planung der Veranstaltung bitten die Organisatoren um eine Rückmeldung bis zum 20. März (Mittwoch) per E-Mail an Amanduspetrausch@gmx. de.