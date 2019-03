Dass auch semiprofessionelle Theatergruppen erfolgreich Bühnenstücke aufführen können, beweist das „theaterPUR“ bereits seit über 13 Jahren. Auch wenn bisher vor allem Komödien zu ihrem Metier gehörten, so wird das „theaterPUR“ am 5. und 6. April (Freitag/Samstag) im Ricordo jeweils um 20 Uhr den Comedy-Thriller „Schau nicht unters Rosenbeet!“ präsentieren. Unter der Regie von Marcus Dorweiler wird ein sehr unterhaltsamer Krimi geboten, der von dem erfolgreichen Autor Normann Robbins stammt, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Zur Geschichte: Dora Henk ist eine leidenschaftliche Giftmischerin, Marcus Henk hält sich für Caesar und Oliver Henk lebt eingesperrt im Keller des Monument House, weil er glaubt, ein Werwolf zu sein und die Nächte durchheult. Mit anderen Worten: Die Familie Henk ist mehr als eigenartig. Das zeigt sich auch, als nach dem Tod von Vater Septimus Henk das Testament eröffnet wird und eigenartigerweise niemand aus der Verwandtschaft bedacht wird, sondern nur die Schundroman-Schreiberin Miss Ash – denn wenn der alte Septimus ihre Bücher las, hat er immer so gut schlafen können.

Das lässt die Sippe der Henks, deren Hobby es ist, auf die verschiedensten Arten andere zu morden, nicht ruhen – und schon befindet sich Miss Ash nicht mehr unter den Lebenden. Aber der nun ausbrechende mörderische Familienkrieg wird noch weitere sieben Opfer finden, bis das überlebende Paar für einen neuen Familienfrühling sorgen soll – Zweifel über das Gelingen dieses Plans sind durchaus angebracht.