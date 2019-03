Die Anlieger von Feldbrand, Kranichholz und Stadionallee lassen nicht locker. Ihre Erfahrung, dass die Straßen von vielen Auto- und Lkw-Fahrern als Schleichwege zwischen Olfener und Tüllinghofer Straße genutzt werden, bleibe bestehen, betont Anlieger Ernst Wagner . Und daran habe auch der abschlägige Bescheid des Kreises Coesfeld nichts geändert, diese Situation durch Aufstellen von Verbotsschildern zur Durchfahrt zu ändern.

Im März vergangenen Jahres hatten die Initiatoren um Wagner, Michael Vorspohl und Bernhard Möllmann eine Liste mit 130 Unterschriften der Anwohner an den Bürgermeister übergeben, um auf die aus ihrer Sicht prekäre Situation aufmerksam zu machen. Unterstützung fand dies auch bei den Verantwortlichen des DRK-Kindergartens „EntdeckungsReich“.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdinghausen hatte das Anliegen im Juni an die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld verwiesen. Dieser hatte im November eine Verkehrszählung in dem Bereich durchgeführt. Ergebnis: kein Handlungsbedarf. Begründet wurde dies mit der Anzahl der in dem Zeitraum der Verkehrszählung registrierten Fahrzeuge: weniger als 450 Pkw und nur 13 Lkw pro Tag.

Die Stadt Lüdinghausen trage die Entscheidung des Kreises Coesfeld in dieser Sache mit, erklärte die Pressesprecherin Anja Kleykamp auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Der „Schleichweg“ habe auch aus Sicht der Verwaltung nur zu Zeiten des Umbaus der Olfener Straße bestanden. Die aktuelle Situation sei dagegen nicht bedenklich.

„Das kann es nicht gewesen sein“, ist sich Wagner mit seinen Mitstreitern einig. Sie wollen einen neuen Anlauf in Sachen Verkehrsberuhigung unternehmen. „Wir betrachten unser Anliegen nicht als erledigt“, betont Wagner. Und erneut ist dabei auch der DRK-Kindergarten mit im Boot. „Kinder und Verkehr vertragen sich in diesem Bereich nicht“, sagt Kita-Leiterin Vanessa Schulte, die das Geschehen auf der Straße jeden Tag im Blick hat. „Wir begrüßen es, wenn es hier einen verkehrsberuhigten Bereich gibt.“

Prekär sei – ganz im Gegensatz zur Einschätzung des Kreises – die Lage durchaus, beschreibt Wagner weiter: „Es handelt sich hier um ein reines Wohngebiet, ergänzt um einen der größten Kindergärten der Stadt.“ Nicht zu vergessen sei der unmittelbar angrenzende Stadionbereich. Dort würden schließlich auch viele jugendliche Aktive aus Fußball oder Leichtathletik zu den Trainingszeiten mit der Leeze kommen. Sein Fazit: Der Feldbrand sei schlichtweg ungeeignet für Fließ- beziehungsweise Durchgangsverkehr.

Insofern wollen sich die Initiatoren erneut an die Politik und die Verwaltung wenden. „Wir wollen wissen, wie die Fraktionen zu dieser Frage stehen“, so Wagner. Zudem stellten sich die Anlieger die Frage, mit welcher Vehemenz die Verwaltung das Anliegen an den Kreis weitergeleitet habe.