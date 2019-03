Eröffnung der Brutsaison: Vermutlich wegen des frühen Frühlings ist bereits ein Weißstorchenpärchen am Storchennest des Heimatvereins Lüdinghausen im Bivoetken eingetroffen. Vor einigen Tagen hätten den Heimatverein die ersten Meldungen begeisterter Bürger von der Ankunft des ersten Storchenpaares erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt sind die ersten Störche in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen rund zwei bis drei Wochen früher als erwartet eingetroffen. Vermutlich sind dies Störche, die auf der iberischen Halbinsel überwintert haben. Die restlichen Störche sind derzeit noch auf dem Weg von Afrika unter anderem nach NRW.

Das Storchenpaar setzte sich wie in der Vergangenheit erfolgreich gegen die Wildgänse durch, die versuchten, das Nest für sich zu nutzen. Aber auch in diesem Jahr sei wieder mit einem heftigen Gerangel zwischen konkurrierenden Storchenpaaren um das Nest im Bivoet­ken zu rechnen, schreibt der Heimatverein. 2018 war ein solches Gerangel über mehrere Tage zu beobachten.

Zweites Nest in der Südwiese

Das Storchennest in der Südwiese wurde in den vergangen Jahren zwar immer wieder angeflogen, aber zu einem erfolgreichen Brutgeschäft ist es hier nicht gekommen. Vermutlich liege das Nest in einer so ungünstigen Windschneise, dass es den Störchen nicht so recht gefalle, so der Heimatverein. Da das Nest mittlerweile auch durch den Wind stark ramponiert ist, überlegt der Verein, es im nächsten Winter umzusetzen. Der Aufwand dafür ist jedoch sehr groß, da eine Fachfirma beauftragt werden müsste. Die Kosten schätzt der Heimatverein auf rund 1000 Euro.

Die beiden Storchennester im Bivoetken und in der Südwiese wurden von den Heimatfreunden 2014 erstellt und durch die Fachfirma Baumann (Senden) aufgestellt. Noch im gleichen Jahr wurden beide Nester durch Weißstörche angenommen. Die Gesamtinvestition für den Heimatverein belief sich trotz Eigenleistung seinerzeit auf über 4000 Euro, heißt es in dem Pressetext weiter. Der Verein hofft nun auf ein erfolgreiches Brutgeschäft des Storchenpärchens mit möglichst mehreren gesunden Jungen.