In der Bezirksregierung Münster sind jetzt zwei Schornsteinfeger aus dem Regierungsbezirk zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern bestellt worden. Gunhild Wiering aus dem Dezernat für wirtschaftliche Angelegenheiten der Bezirksregierung händigte Ralph Kröger und An­dreas Marschan die Urkunden über die Bevollmächtigung aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksregierung. Gemeinsam mit Karl-Heinz van Wesel, Obermeister der Schornsteinfeger-Innung Münster, gratulierte sie den Handwerkern zum beruflichen Aufgabenfeld.

Ausschreibungsverfahren

Kröger ist für weitere sieben Jahre für den Kehrbezirk 13 im Kreis Coesfeld zum Bezirksschornsteinfeger bestellt worden. In dem vorgeschriebenen öffentlichen Ausschreibungsverfahren hatte der 42-Jährige sich erfolgreich gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Die Aufgaben in dem Kehrbezirk erfüllt Kröger seit 2012. Der Kehrbezirk umfasst den Lüdinghauser Ortsteil Seppenrade und in Dülmen die Ortsteile Hiddingsel und Dernekamp.

Marschan hat sich in dem öffentlichen Ausschreibungsverfahren ebenfalls erfolgreich durchgesetzt. Für weitere sieben Jahre ist er mit den Aufgaben für den Kehrbezirk 26 im Kreis Warendorf bestellt worden, heißt es abschließend.