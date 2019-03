„Es ist hier ein bisschen so wie in einer Kirche.“ Diesen Vergleich haben vor Bet Williams im Weinhaus Ricordo noch nicht viele gewagt. Die New Yorkerin, die einige Zeit in Berlin gelebt hat, ließ ihren Worten am Donnerstagabend jedoch umgehend Taten folgen, die die entsprechende Atmosphäre erzeugten: Mit dem in hoher Tonlage schwebenden „Vaterunser“ auf Altaramäisch sorgte die Vollblutmusikerin für einen der vielen Höhepunkte eines langen Konzertabends.

Bei ihrem vorherigen Auftritt in Lüdinghausen hatte Williams mit dem Epiphany Project noch mehr solcher weltmusikalischen Akzente präsentiert. Diesmal konzentrierte sie sich zusammen mit ihren Bandmitgliedern Marc Gransten (Bass) und Kenny Martin (Schlagzeug) auf eigene englischsprachige Songs und einige Cover in verschiedenen Facetten. Zudem moderierte die Sängerin und zeigte gestisch und tänzerisch Körpereinsatz („We jump around a little bit“).

In gefühlvoller Melodie versinken

Das rockige „We geography“ beschreibt Stationen einer Reise um die Welt. In „Green grass“ wechselt Williams, inspiriert von den Rapbeats ihres 15-jährigen Sohnes, zwischen der Lockerheit ebendieser Beats und der vor allem im Refrain vorgetragenen starken Sehnsucht. In „Bitter love song“ dominiert das Schlagzeug, die Bitterkeit wird durch Schwere und Lautstärke ausgedrückt. Das alles verband die Musikerin mit ihrer ausdrucksstarken und extrem vielfältigen Stimme, die sich über vier Oktaven erstreckt. Ihr genaues Timing und die klare Vermittlung der Texte sind bemerkenswert.

Unter vielen hervorragenden Darbietungen ragte das wunderschöne Cover des Songs „The Maker“ von Daniel Lanois noch etwas heraus. Das Dahingleiten und Versinken in der gefühlvollen Melodie und das Ausbrechen an den richtigen Stellen setzte Williams punktgenau um.

Rock, Folk, Gospel, Blues, ruhige Töne und ein Kirchenlied: Die Gäste im nicht ganz ausverkauften Ricordo erlebten musikalische Vielfalt und sorgten teilweise mit rhythmischem Klatschen und Mitsingen dafür, dass Kirchenstimmung nur kurz aufkam.