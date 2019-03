Bei dem Begriff „Plastische Chirurgie“ denken viele Menschen an sogenannte Schönheitsoperationen wie Facelifting, Bauchdeckenstraffung, Brustvergrößerungen oder Fettabsaugung. Weltweit nehmen die Nachfragen, den Körper durch formende Eingriffe zu verändern, enorm zu. Tatsächlich jedoch umfasst die Fachrichtung medizinisch wichtige Eingriffe der Handchirurgie, der wiederherstellenden Chirurgie, Verbrennungen sowie den Bereich Ästhetik, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Marien-Hospitals. Zur wiederherstellenden Chirurgie gehören etwa Eingriffe nach Unfällen, Tumorerkrankungen oder bei angeborenen Missbildungen.

Auch im Lüdinghauser Krankenhaus hat sich die Plastische Chirurgie in den vergangenen Jahren zu einer chirurgischen Spezialdisziplin entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Marien-Hospitals. Grund für die Organisatoren des Marien-Dialogs, am Mittwoch (13. März) mit einem Streifzug durch die Plastische Chirurgie das Behandlungs­spek­trum dieser speziellen Disziplin Interessierten näher zu bringen. „Egal, weshalb ein Patient zu uns kommt, im Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer die Steigerung der Lebensqualität für den betroffenen Patienten“, wird Irina Herren, Fachärztin für Plastische und Ästhetische Medizin und in dieser Funktion Leitende Ärztin der Sektion Plastische Chirurgie im Lüdinghauser Krankenhaus, in dem Pressetext zitiert.

Steigerung der Lebensqualität

Anhand von Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag wird sie am Mittwoch von ihrer Arbeit berichten und Fragen aus dem Auditorium beantworten. Der Marien-Dialog findet auf dem Marien-Campus (Nebengebäude 1B) statt und beginnt um 17 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an medizinische Laien, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

