Es war alles andere als einladend, als die Ehrenamtstour.NRW am Freitagnachmittag Station auf dem Marktplatz machte. Doch Ann-Cathrine Böwing vom Bereich Bürgerschaftliches Engagement der Staatskanzlei in Düsseldorf und die beiden Aktionskräfte Ashkira Elmi und Matin Adel ließen sich vom Wetter nicht entmutigen. „Seit September 2018 läuft die Ehrenamtstour, nur während der Wintermonate haben wir ausgesetzt“, berichtete Böwing. Insgesamt 108 Stopps in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens stehen auf dem Tourplan.

Ziel der Landesregierung sei es, durch die Gespräche vor Ort gemeinsam mit allen relevanten Akteuren eine Engagementstrategie für Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten, erläuterte Böwing. Während der Ehrenamtstour haben die Bürger Gelegenheit, Anregungen und Hinweise zu den Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu geben.

„ Die Ehrenamtstour ist jedoch nur ein Baustein auf dem Weg zu einer Engagementstrategie. Die Ehrenamtstour ist jedoch nur ein Baustein auf dem Weg zu einer Engagementstrategie. “ Ann-Cathrine Böwing

Davon machte auf dem Lüdinghauser Marktplatz unter anderem der stellvertretende Bürgermeister und Ratsherr Anton Holz Gebrauch. Sein Anliegen: „Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die über dem gesetzlichen Freibetrag liegen, dürfen nicht mehr sozialversicherungspflichtig sein. Hier muss endlich eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundessozialgerichts umgesetzt werden“, machte Holz deutlich.

„Die Ehrenamtstour ist jedoch nur ein Baustein auf dem Weg zu einer Engagementstrategie“, betonte Böwing. Darüber hinaus gebe es große öffentliche Veranstaltungen in den Regierungsbezirken, um weitere Themen zu sammeln und zu diskutieren. Die Veranstaltung für den Regierungsbezirk Münster findet am 6. April (Samstag) in der Stadthalle Rheine statt.