In große Fußstapfen getreten

Die Schützengilde Berenbrock hat einen neuen Vorsitzenden: Mit überwältigender Mehrheit wählten die Mitglieder Bernd Strotmann am Samstagabend im Rahmen ihrer Generalversammlung zum neuen Vorsitzenden. Zunächst begrüßte der bisherige Vorsitzende Dirk Farwick die Schützenbrüder in der Berenbrocker Schule, darunter auch das Königspaar Ralf Große Daldrup und Kerstin Niehoff.

In seiner Funktion als Schriftführer berichtete Ralf Große Daldrup über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Dazu zählten neben dem Schützenfest auch eine Müllsammelaktion, ein gemeinsamer Ausmarsch mit den Elverter Schützen sowie der Besuch benachbarter Schützenfeste. Kassierer Matthias Bücker konnte ein dickes Plus in seinem Kassenbericht verkünden. Dirk Farwick erklärte in seinem Bericht, dass dies vor allem mit einigen Ansparungen im vergangenen Jahr gelungen sei. So gab es zum ersten Mal eine Umlage bei der Generalprobe, die von jedem gezahlt wurde. Außerdem sei es gelungen, beim Schießen Einsparungen zu treffen unter anderem durch eine Kooperation mit dem Elverter Schützenverein.

„ Unsere Prämisse war, dass wir nicht an der Qualität des Schützenfestes sparen. Unsere Prämisse war, dass wir nicht an der Qualität des Schützenfestes sparen. “ Dirk Farwick

„Unsere Prämisse war, dass wir nicht an der Qualität des Schützenfestes sparen“, hob Farwick hervor. Die Planungen für das nächste Schützenfest seien bereits in vollem Gange. Mit dem Festwirt habe man bereits erste Gespräche geführt und als Livemusik-Band habe man „Flashover“ aus Coesfeld ins Auge gefasst.

Oberst Hubertus Roß, der die Wahlen leitete, bedankte sich bei Dirk Farwick für dessen langjähriges Engagement. „Du warst immer ehrlich und mit vollem Einsatz dabei“, lobte Roß und ließ den scheidenden Vorsitzenden mit einem dreifachen „Horrido“ verabschieden.

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich durch den Wechsel an der Spitze weitere Änderungen: Der bisherige Beisitzer Roland Wewel übernahm von Bernd Strotmann den Posten des zweiten Vorsitzenden, Matthias Autering rückte dafür als neuer Beisitzer in den Vorstand. Matthias Bücker (Kassierer), Ralf Große Daldrup (Schriftführer) und Christoph Niehoff (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Bücker schied zudem ebenfalls als Beisitzer aus dem Vorstand aus, da er im letzten Jahr zum Fahnenoffizier gewählt wurde. „Die Fußstapfen sind große, aber ich will mein Bestes geben“, versprach Bernd Strotmann.

Zum Abschluss der Versammlung kündigte Dirk Farwick noch die anstehenden Termine in diesem Jahr an, wie die Müllsammelaktion am 6. April oder das Kinderschützenfest am 7. Juli, bevor es dann in den gemütlichen Teil des Abends überging.