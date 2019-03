Etikettenverkauf startet am Dienstag

Für das Damen-Moonlight-Shopping in Seppenrade haben interessierte Frauen die Möglichkeit, am Dienstag (12. März) von 9.30 bis 11.30 Uhr und am Mittwoch (13. März) von 17 bis 19 Uhr im Don-Bosco-Haus Verkäufernummern und Etiketten zu erwerben. Ein Paket mit 30 Etiketten und Sicherheitsfäden ist zu einer neuen Verkäufernummer oder zu einer bereits vorhandenen Nummer zum Preis von 2,50 Euro erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Es dürfen ausschließlich diese Etiketten verwendet werden. Die Nummer ist gedruckt, damit keine Ablesefehler entstehen. Etiketten können auch per E-Mail und Postversand angefordert werden (moonlight­shopping.seppen rade@googlemail.com). Die Gebühr für die Etiketten, sowie die anfallenden Postgebühren werden bei Abgabe der Kleidung erhoben.

Angenommen werden gut erhaltene, gewaschene, frühlingshafte, sommerliche Damenoberbekleidung, Abendmode, Umstandsmode in allen Größen sowie Accessoires, Schmuck, Schuhe und Handtaschen. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos zum Ablauf und Ausfüllen der Etiketten gibt es bei der Etikettenausgabe oder per E-Mail.

Der Second-Hand-Verkauf von Damenoberbekleidung findet am 29. März (Freitag) im Heimathaus in Seppenrade statt. Seniorinnen, werdende Mütter und gehbehinderte Frauen haben von 9.30 bis 11.30 Uhr Gelegenheit, in aller Ruhe zu stöber, das Moonlight-Shopping findet von 19 bis 22.30 Uhr statt.

Die Annahme der etikettierten Frühjahr-/Sommer-Bekleidung und Accessoires erfolgt nur in Klappkisten, die mit der neuen Verkäufernummer ausgeschildert sind, und zwar am 28. März (Donnerstag) von 9 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Heimathaus im Rosengarten. Die Ausgabe der Restware und der Abrechnung ist am 30. März (Samstag) von 16 bis 17 Uhr ebenfalls im Rosengarten. Nicht rechtzeitig abgeholte Abrechnungen und Kleidung werden gespendet. 20 Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und gemeinnützigen Zwecken gespendet. Aus Gründen des Umweltschutzes bitten die Organisatorinnen zum Moonlight-Shopping-Bummel, zu dem es Häppchen und Sekt gibt, eine eigene Tasche oder Tüte mitzubringen, die zugeklebt werden darf, heißt es in dem Pressetext.