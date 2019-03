150 große und kleine Helfer machen mit

Zum dritten Mal waren am Samstagvormittag im Rahmen der Aktion „Lüdinghausen putzt sich raus“ zahlreiche Freiwillige für die Sauberkeit der Stadt im Einsatz. Pünktlich um 9 Uhr fanden sich die rund 150 Helfer auf der Pferdewiese ein, wo schon das Clean-Team Lüdinghausen um Organisator Markus Stückmann mit der nötigen Ausrüstung bereitstand. Warnwesten, Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen fanden ihren Weg in die Hände der Teilnehmer, die sich daraufhin in Kleingruppen und mit einer Karte ihres Einsatzgebietes ausgestattet auf den Weg machten.

Petrus meinte es indes gut mit den Helfern: Der schlechten Wettervorhersage zum Trotz blieb es trocken. Der große Regen kam erst am Nachmittag, als die Müllsammler längst von ihren Einsätzen zurückgekehrt waren. Neben vielen Privatleuten nahmen unter anderem auch die christliche Gemeinde „Gottes Wort“, die CDU , die Grünen und die Lüdinghauser Pfadfinder Greifzangen in die Hand. Zudem halfen zahlreiche Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft sowie die Stadt bei der Umsetzung der Aktion. In den Tagen vor dem großen Frühjahrsputz hatten das St.-Antonius-Gymnasium und die Sekundarschule bereits mit jeweils mehr als 100 Schülern die Stadt von Müll befreit. Seit dem vergangenen Jahr koordiniert auch der Fischereiverein Lüdinghausen seinen Umwelttag mit dem Clean-Team und so waren am Samstag auch zahlreiche Vereinsmitglieder in und um die Gewässer der Steverstadt im Einsatz. „Die Koordination klappt hundertprozentig. Das ist ganz prima“, war sich Jugendleiter Michael Meyer sicher.

Wie eingespielt viele Helfer bereits sind, wurde am Samstag von Anfang an deutlich: Ohne viele Fragen machten sich die Gruppen sofort an die Arbeit. „Ich finde das ist eine schöne Aktion. Man räumt zusammen auf und kann später noch schön zusammensitzen“, fand Lars Reichmann von den Lüdinghauser Grünen. Entlang der Valve war Alois Schnittker von der Lüdinghauser CDU im Einsatz. „Wir haben so ein schönes Städtchen und da möchte ich, dass es sauber wird und bleibt“, erklärte der Kreistagsabgeordnete. Die gefüllten Säcke wurden von Heinz-Helmut Steenweg vom Grünflächenamt der Stadt eingesammelt und zu zwei Containern auf der Pferdewiese gebracht, die bis zum Ende der Aktion gefüllt werden konnten. Nach der Rücksprache mit den Teams wusste Markus Stückmann, wo in diesem Jahr die „Müll-Hotspots“ lagen: „Die Janackerstiege und die B58 von der Seppenrader Brücke bis zum Kreisverkehr bei McDonalds.“

Umwelttag in Lüdinghausen 1/30 Rund 150 kleine und große Helfer machten mit bei der dritten Auflage von „Lüdinghausen putzt sich raus“. Foto: awf

Gegen Mittag konnten sich die Helfer nach getaner Arbeit vor der Burg Lüdinghausen mit Kaffee, Kuchen, Erbsensuppe und Bratwürsten stärken. „Sie haben das eingesammelt, was andere achtlos wegwerfen, und sich heute in den Dienst der Allgemeinheit gestellt“, lobte Bürgermeister Richard Borgmann als Schirmherr der Aktion. Ein besonderer Dank ging indes an Organisator Markus Stückmann: „Herr Stückmann, Sie haben die Initiative ergriffen und das nicht zum ersten Mal.“