Noch mal gut gegangen

Das hätte böse ins Auge gehen können. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die Panzergranate, die die Landjugend bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz während des Umwelttags gefunden hat, noch scharf gewesen wäre. Ein Explosion während des Transportes hätte mutmaßlich Menschenleben gekostet. Verständlich, dass die Polizei den Vorfall zum Anlass nimmt, erneut daraufhinzuweisen, dass solche Munitionsfunde ausschließlich in die Hände von Fachleuten gehören. Also, liegen lassen und Hilfe rufen. An ausreichend Mobiltelefonen dürfte es sicher nicht gefehlt haben.

Von Beate Nießen