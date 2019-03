So viele Einsätze wie nie

„Freiwilligkeit ist bei der Feuerwehr mittlerweile zu einem Fulltime-Job geworden“, sagte Löschzugführer Klaus Hesselmann im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Restaurant des Klutenseebades am Freitagabend. 358 Mal, so häufig wie noch nie, wurde die Feuerwehr zu Einsätzen gerufen.

„ 358 Mal heißt es für uns, aus dem normalen Alltag herausgerissen zu werden und für die Feuerwehr zu arbeiten. 358 Mal heißt es für uns, aus dem normalen Alltag herausgerissen zu werden und für die Feuerwehr zu arbeiten. “ Günter Weide

Wehrführer Günter Weide hieß zur Versammlung Bürgermeister Richard Borgmann , Ordnungsamtsleiter Michael Pieper, Kreisbrandmeister Christoph Nolte, Vertreter der im Rat vertretenden Parteien, die Ehrenabteilungen sowie die Jugendfeuerwehr willkommen. „Es waren 98 Einsätze mehr als im Vorjahr. 358 Mal heißt es für uns, aus dem normalen Alltag herausgerissen zu werden und für die Feuerwehr zu arbeiten. Und zu 85 Prozent haben wir das Schutzziel der Stadt erfüllt“, sagte Weide, der besonders den Familien und Arbeitgebern der Wehrleute dankte. „Wenn wir die Einsatzstunden addieren und durch 365 Tage teilen, dann sind 26 Wehrleute jeden Tag 1,25 Stunden im Einsatz. Aber damit ist der Dienst für uns nicht getan“, wies Weide auf die vielen Dienstabende, Fortbildungen, Übungen und sportliche Betätigung hin, die für die Einsätze wichtig seien.

Das Hobby Feuerwehr gebe kaum noch Zeit für andere Hobbys. Die ehrenamtlichen Helfer dürften nicht noch weiter strapaziert werden. Dabei mahnte Weide bei den Stadtvertretern an, bei Neueinstellungen Feuerwehrkameraden bevorzugt zu berücksichtigen. Er dankte der Verwaltungsspitze, dass sie immer ein offenes Ohr für die Belange der Wehr habe, „und wir bald vernünftige Umkleidemöglichkeiten für die Kameradinnen und Kameraden haben werden“.

Klaus Hesselmann betonte, dass der Löschzug Lüdinghausen im letzten Jahr 90 Menschenleben in verschiedenen Gefahrenlagen retten konnte. „Die Drehleiter ist aber allmählich in die Jahre gekommen“, sagte er in Richtung des Bürgermeisters. Frank Becker vom Löschzug Seppenrade sprach von vielen Einsätzen beim Sturm im Januar und der großen Trockenheit im Sommer. Jan Holtmann legte den Bericht der Jugendfeuerwehr vor. Peter Höldtke und Werner Stegt berichteten aus den Ehrenabteilungen über die verschiedenen Aktivitäten der „Feuerwehrrentner“.

„ Ihnen ist nicht gleichgültig, was um Sie herum passiert. Sie packen an und opfern Tausende Stunden ehrenamtlich zum Schutz der Bürger. Ihnen ist nicht gleichgültig, was um Sie herum passiert. Sie packen an und opfern Tausende Stunden ehrenamtlich zum Schutz der Bürger. “ Bürgermeister Richard Borgmann

„Feuerwehr ist mehr als Brände löschen. Sie ist ein Vorbild in der Gesellschaft, ein unverzichtbarer Bestandteil im Rettungswesen unserer Stadt. Die Wehrleute investieren viel Zeit, um anderen Menschen zu helfen. Ihnen ist nicht gleichgültig, was um Sie herum passiert. Sie packen an und opfern Tausende Stunden ehrenamtlich zum Schutz der Bürger“, sagte Borgmann.

Bevor die Vertreter der Ratsparteien der Feuerwehr für deren ehrenamtliches Engagement dankten, wurde Wehrführer Günter Weide eine ganz besondere Ehrung zuteil. Kreisbrandmeister Christoph Nolte, der zuvor betonte hatte, dass es in der Ausbildung der Feuerwehr einige Verbesserungen geben werde, zeichnete Weide unter dem stehenden Applaus der Kameraden mit dem Feuerwehrkreuz in Gold aus, der höchsten Auszeichnung der Feuerwehr.

m Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr werden die Wehrleute befördert, die sich durch entsprechenden Einsatz, den Besuch von Lehrgängen und nach gesetzlichen Vorgaben für höhere Aufgaben empfohlen haben. Nach der Aufnahme von Leni Wenzlaff und Sophie Riches in die Jugendfeuerwehr übernahm Wehrführer Günter Weide Lisa Heinrich von der Jugendfeuerwehr als Feuerwehrfrau in die aktive Wehr auf. Arthur Pauli wurde zum Feuerwehrmann, Lukas Klaas, Nico Heinrich, Lukas Krebber, Jan-Phillip Pieper und Lukas Schulze Brandhoff zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Mit Nicole Kramer, Chantal Hesselmann, Alexandra Hölscher und Daniela Riesch gibt es gleich vier neue Unterbrandmeisterinnen. Stefan Edelbrock wurde zum Brandmeister und Thorsten Voß zum Brandinspektor befördert. Antonius Schlütermann, Johannes Peters und Heinz Schileffski verabschiedete Günter Weide in die Ehrenabteilung. Einen Wechsel gab es an der Spitze der Jugendfeuerwehr. Sven Rasch übernimmt von Jan Werding, der seit 2013 den Feuerwehrnachwuchs ausgebildet hatte, das Amt des Stadtjugendfeuerwehrwartes. Bürgermeister Richard Borgmann überreichte im Namen des NRW-Innenministers Manuel Stille das Ehrenzeichen in Silber für 25jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Die Auszeichnung in Gold für 35 Jahre in der Feuerwehr erhielten Martin Hülk, Kai Hollenberg, Andreas Nopto und Wolfgang Demme. Kreisbrandmeister Christoph Nolte ehrte Herbert Wippermann für 60 Jahre als Feuerwehrmann.