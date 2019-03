An Brand und Hilfeleistungen leisteten die hauptamtlichen Kräfte 373, der Löschzug Gronau der Freiwilligen Feuerwehr 201 und der Löschzug Epe 113 Einsätze. 14 blinde und vier böswillige Alarme wurden ausgelöst. Dazu kamen 59 Alarme, die durch fehlerhafte Brandmeldeanlagen verursacht worden sind.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte Ende 2018 177 aktive Mitglieder, 40 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 38 Mitglieder in der Ehrenabteilung. 17 Feuerwehrfrauen sind als Freiwillige aktiv, fünf im hauptamtlichen Dienst und fünf Mädchen bzw. junge Frauen in der Jugendfeuerwehr.

Während der Jahreshauptversammlung wurden befördert: Erik Leuders zum Feuerwehrmann, Marco Stehning zum Brandmeister, Jens Wienken zum Hauptbrandmeister und Mirko Thebelt zum Brandoberinspektor.

Für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielten nachstehende Feuerwehrmitglieder das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber: Mirko Thebelt, Ansgar Kocks, Bernd Dyckhoff, Jürgen Alies, Markus Ertelt und Heiko Bertels.

Für 35-jährige Tätigkeit erhielt Stephan Gesterkamp das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Gold. Gesterkamp ist auch Leiter der Werksfeuerwehr Urenco.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und im Verband der Feuerwehren NRW bekamen Ludger Holtkamp und Günter Meyer eine Sonderauszeichnung. Sie wurden mit der Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW in Gold ausgezeichnet.