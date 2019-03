Andrea Coenen-Brinkert ist „Wiederholungstäterin“: Die Leiterin der Stadtbibliothek Haltern am See war am Montag bereits zum zweiten Mal zu Gast in der umgebauten und erweiterten Stadtbücherei St. Felizitas. „Peter Mählmann hatte uns Halterner Kollegen vor einigen Monaten eingeladen. Was ich da gesehen habe, hat mich so begeistert, dass ich es unbedingt der BIB-Landesgruppe zeigen wollte“, erzählte­­ Coenen-Brinkert. Und das tat sie jetzt.

Die NRW-Gruppe des Berufsverbandes Information Bibliothek (BIB) nutzte den Montag, an dem die Stadtbücherei geschlossen ist, um sich in aller Ruhe umzusehen. „Die helle Einrichtung mit viel Holz ist toll“, schwärmte beispielsweise Claudia Tosch (Institutsbibliothek Philosophie der Ruhr-Universität Bochum). Und Coenen-Brinkert, die die Veranstaltung als Mitglied des BIB-Landesvorstandes organisiert hatte, fügte hinzu: „Hier sieht man besonders deutlich, dass Bibl­iotheken weit mehr als reine Ausleihstellen sind.“

„ Dass eine Bücherei mit so vielen ehrenamtlichen Kräften arbeitet, ist nicht selbstverständlich. Dass eine Bücherei mit so vielen ehrenamtlichen Kräften arbeitet, ist nicht selbstverständlich. “ Christina Liedtke

Christina Liedtke, Leiterin der Kinderbibliothek Oberhausen, brachte noch einen anderen Aspekt ins Gespräch: „Dass eine Bücherei mit so vielen ehrenamtlichen Kräften arbeitet, ist nicht selbstverständlich.“ Dies, so meinte Tosch deutlich, liege sicherlich auch an dem tollen Umfeld und an dem menschlichen Miteinander. Mählmann freute sich über das landesweite Interesse an der Lüdinghauser Stadtbücherei: „Es ist schön, zu sehen, dass das, was wir hier Gutes hingesetzt haben, ein so breites Echo erfährt.“

Der Besuch in der Steverstadt bildete den Auftakt einer Reihe von Besichtigungen der BIB-Landesgruppe. „Die nächsten Stationen werden die Stadtbibliothek Recklinghausen, die neue Jugendbibliothek in Aachen und die Stadtteilbibliothek in Köln-Kalk sein“, listete Coenen-Brinkert auf. „Wir wollen unseren Mitgliedern damit zeigen, was im Büchereibereich möglich ist.“