„Tu i tam“ („Hier und dort“) – so heißt die Zeitung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) Lüdinghausen, deren sechste Ausgabe pünktlich zum Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft mit eindrucksvollem Umfang herausgegeben wurde. „Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück“, mit diesen Worten eröffnete Karl-Heinz Kocar jetzt die Mitgliederversammlung der DPG im „Hotel zur Post“. Galt es doch im vergangenen Jahr, das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nysa/Neisse und Lüdinghausen zu feiern.

Und das geschah ausgiebig, wie der Vorsitzende im Rückblick vor Augen führte. Es gab viele Veranstaltungen, wie beispielsweise das Jazzkonzert mit Adam Baldych, aber auch Bewährtes wie der beliebte Bigos-Abend wurde wieder erfolgreich durchgeführt. Dabei besonders zu erwähnen waren für Kocar die Polenreise nach Krakau und die mehrtägige Jubiläumsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen.

Partnerschaft mit Leben füllen

Auch in 2019 gibt es viel zu feiern, kaum möglich, da einzelne Ereignisse besonders hervorzuheben. Wohl aber die „unglaubliche Leistung von Achim Witt“, der, so Kocar „nicht ein einziges Mal ausfallen ließ und in diesem Jahr, jetzt zum 21. Mal, eine Reise nach Polen, diesmal nach Danzig und in die Masuren, anbietet und begleitet“.

Eine Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen, da sind sich die Mitglieder der DPG einig, sei der eigene Beitrag zu einem gemeinsamen Europa. Was nicht nur auf der großen politischen Bühne erfolgen könne, sondern auch im Kleinen, im Privaten. Die auf dem Tisch ausgebreitete Europaflagge symbolisierte dies an dem Abend noch einmal auf anschauliche Weise.

Am Ende der Versammlung kam es zu einer lebhaften Diskussion über die aktuelle Sozial-, Geschichts-, Justiz- und Medienpolitik der Regierungspartei PiS sowie deren Selbstverständnis innerhalb des europäischen Parteienspektrums, wobei die gebürtige Warschauerin Anita Lisowska, zweite Vorsitzende der DPG, so manche Information aus ihrer Beobachtung der staatlich kon­trollierten Fernsehprogramme beisteuere.