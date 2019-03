► In Epe stehen die Reinigungs- und Kontrollarbeiten in folgenden Straßen an: Ahauser Straße, Merschstraße, Gronauer Straße, Oststraße, Parkweg, Wilhelmstraße, und die Kohlingstraße.

► In Gronau sind nach Angaben der Stadtwerke folgende Straßen betroffen: Alter Markt, Düppelstraße, Bessemerstraße, Boschstraße, Daimlerstraße, Dieselstraße, Jöbkesweg, Alter Postweg, Borsigstraße, Postbült, Holunderweg, Heerweg, Hildegardring, Elisabethstraße, Reginastraße, Kaiserstiege, Grafschafter Ring, Am Schürbusch, Vietmeierstraße, Irma-Sperling-Straße, Agnes-Miegel-Straße, Rüenberger Weg, Niedersachsenweg, Dreispitz, Kurzer Weg, Siedlerweg, Reinermanns Haar, Krummer Weg, Im Timpen, Gildehauser Straße, Beethovenstraße, von-Weber-Straße, Regerstraße, Bachstraße, Mozartstraße, Lortzingstraße, Haydnstraße, Wagnerstraße, Schubertstraße, Brucknerstraße, Schumannweg, Telemannweg, Overdinkelstraße, Orffring, Tieker Damm, Am Schwartenkamp, Amselweg, Nachtigallenstraße, Gimpelweg und Meisenweg.