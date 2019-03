54-jähriger Lüdinghauser in Untersuchungshaft

Lüdinghausen -

Nach dem Brand samt Explosion einer Gasflasche auf dem Campingplatz an der Kanalküste in Lüdinghausen sitzt der 54-jährige Parzellenbesitzer in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei wegen des Verdachts unter anderem des versuchten Mordes Haftbefehl erlassen worden, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt mit.