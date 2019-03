Eine Malerin und ihr Lebensweg

Zum vierten Mal öffnete jetzt das Literaturcafé mit Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen in der Auferstehungskirche. Das Thema an diesem stürmischen, regnerischen Tag war die Malerin Paula Modersohn-Becker . Der Schwerpunkt waren aber nicht, wie man vermuten könnte, Paula Modersohn-Beckers Bilder. Es war die Person selbst, die auf ihrem Lebensweg entgegen den Vorstellungen der damaligen Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts manche Grenzüberschreitung wagte – als Malerin und als Frau, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalterinnen.

Zu Beginn des gut besuchten Nachmittags stellte Reinhild Föll, Mitglied des Literaturcafé-Teams, die Teammitglieder vor: Diana Böhle, Monika Gockel und Inge Tillmann-Keber. Musikalische Unterstützung leistete zum wiederholten Mal Helga Hüning mit ihren verschiedenen Flöten und ihrer Gitarre.

Über Paula Modersohn-Becker

Den Einstieg in das Thema bildete die Vorstellung des Lebensweges der Paula Modersohn-Becker, die durch Gockel gemeinsam mit Tillmann-Keber erfolgte. Hüning steuerte hier, wie auch bei weiteren inhaltlichen Pausen, sehr einfühlsam von ihr passend ausgewählte kleine Musikstücke bei. Föll ging dann in einem ausführlichen Vortrag auf die persönliche Entwicklung der Künstlerin ein.

An vielen Stellen lasen Gockel und Tillmann-Keber Auszüge aus Briefwechseln von und an Modersohn-Becker und ihren Bezugspersonen, Tagebuch- und Poesiealbumeinträgen in den jeweiligen Lebensphasen vor. In diesen Textauszügen wurde deutlich, wie sehr sich Modersohn-Becker aus den gesellschaftlichen und familiären Zwängen zu befreien versucht hatte, denen sie wie die meisten Frauen dieser Zeit unterworfen war. Deutlich wurde, dass die Malerin es trotz vieler Krisen und Widerstände schaffte, immer wieder auszubrechen und ihren Weg zu gehen, bis sie mit erst 31 Jahren kurz nach der Geburt ihrer Tochter starb.

Viele Café-Gäste applaudierten nach Ende der Veranstaltung begeistert und bedankten sich persönlich bei den Veranstalterinnen des Literatur-Cafés. Das Thema der nächsten Veranstaltung steht bereits fest: Literaturinteressierte Gäste stellen ihre Lieblingsbücher vor. Ein Termin steht noch nicht fest.