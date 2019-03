Was dem einen die Bretter sind, die die Welt bedeuten, ist für Helena Köhler die Manege. Von Kindesbeinen an ist sie mit dem Zirkus vertraut, stand schon als Knirps im Scheinwerferlicht. „Das ist unser Leben“, sagt die 33-Jährige und spricht dabei für ihre ganze Familie. Denn ein Familienbetrieb ist der Circus Fantastico, der von Donnerstag bis Sonntag auf dem Gelände neben der Stahlgießerei Bischoff an der Seppenrader Straße sein Zelt aufschlägt.

„Der Zirkus existiert schon in der siebten Generation in der Familie“, erzählt Köhler. Geführt wird er von ihrer Tante Jennifer und ihrem Onkel Ludwig Kaselowsky . Derzeit sei es nicht leicht, einen Platz für Auftritte zu finden, erklärt Köhler: „Es ist immer schwieriger geworden.“ Die Verantwortlichen der Gießerei hätten allerdings sofort positiv auf die Anfrage der Zirkusleute reagiert, freut sie sich. Für das Programm verspricht Köhler die zirkustypischen Attraktionen. Dazu zählen unter anderem die Pferdedressur ebenso wie Auftritte der Clowns, ein Feuerschlucker und akrobatische Aktionen. Sie selbst werde voraussichtlich in einer Trapeznummer zu sehen sein. Sogar ihre drei Töchter – zwei, fünf und sechs Jahre alt – haben schon in der Manege gestanden. „Man gehört ab der Geburt dazu“, sagt ihre Mutter mit einem Lächeln. Und: Jeder habe seine Aufgabe in dem Familienunternehmen.

Aufgetreten sind die Artisten des Circus Fantastico schon in ganz Deutschland. Das ganze Jahr über wird getourt. Aber: „Der Winter ist die härteste Zeit. Wir leben davon, was wir im Sommer verdient haben“, beschreibt Helena Köhler die Situation. Die körperliche Arbeit sei anstrengend. Alle müssten mit anpacken. Das Auskommen sei mitunter nicht leicht: „Wir müssen essen, unsere Tiere müssen essen. Strom und Wasser müssen wir wie jeder andere auch bezahlen.“ Und dennoch könne und wolle sie sich ein anderes Leben nicht vorstellen, betont Köhler. Darin sei sie sich mit ihrem Mann André Kaselowsky einig.