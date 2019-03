Frisch zurück von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) zeigt sich Peter Finke , geschäftsführender Gesellschafter von „Passengers friend“, zufrieden. Mit seinem vor vier Jahren in Lüdinghausen gegründeten Unternehmen vertritt er in der Hauptsache die Ansprüche von Urlaubern, deren Flieger gar nicht oder mit einer ordentlichen Verspätung abgehoben haben. „20 000 Fälle haben wir bislang bearbeitet“, so Finke. Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro sind da – je nach Flugstrecke – drin. Und da das gesetzlich in der EU geregelt ist, übernimmt Finke mit seinem Serviceangebot sämtliche Risiken, inklusive eines möglichen Gangs vor Gericht.

Hat er anfangs noch persönlich am Flughafen von Palma (Mallorca) Flyer an betroffene Fluggäste verteilt, bekommt er jetzt seine Kundschaft direkt von den Reisebüros vermittelt. „Mittlerweile arbeiten wir mit rund 2500 Reiseagenturen zusammen“, erklärt Finke und meint damit sein mittlerweile 25-köpfiges Team. Um in den Genuss seines „Rund-um-Service“ zu kommen, treten die betroffenen Fluggäste ihre Ansprüche an das Unternehmen ab. Im Erfolgsfall behält das wiederum 36 Prozent der Entschädigungssumme.

Ein Erfolgsmodell, wie es scheint, denn Finke plant noch in diesem Jahr sein Geschäft auf die Nachbarländer Polen und Österreich auszuweiten. „2020 sollen dann die Beneluxländer folgen“, skizziert Finke seine Pläne. Bislang würden gerade mal um die zehn Prozent aller geschädigten Fluggäste ihr Recht auf Entschädigung wahrnehmen. „Da ist noch Luft nach oben.“