Die Seppenrader Dorfmusikanten laden am 24. März (Sonntag) in die Aula des St.-Antonius-Gymnasiums zu einem „Frühjahrskonzert“ ein. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr, teilen die Organisatoren mit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Vorfreude der Musiker steigt. Nachdem das letzte Konzert im Jahr 2015 von den Beteiligten als voller Erfolg verbucht wurde und von verschiedenen Seiten zu dem einen oder anderen Lob geführt hatte, nehmen die Dorfmusikanten nun die nächste musikalische Herausforderung an. Am 24. März sollen verschiedenste Musikrichtungen in der Aula des Anton zu Gehör gebracht werden.

Stücke verschiedener Stilrichtungen

Das Repertoire umfasst dabei Stücke aus Stilrichtungen wie Rock, Pop und Samba, aber auch bekannte Musical- und Filmmelodien. Zusätzlich sind verschiedene Epochen wie die 60er, 70er und 80er Jahre musikalisch vertreten. „Das Konzert bietet für uns Dorfmusikanten die Chance, uns abseits von Schützenfesten, Umzügen und kirchlichen Anlässen zu präsentieren“, wird der Vorstand zitiert.

Seit vergangenem Sommer proben die Dorfmusikanten gezielt für diesen besonderen Auftritt. „Es ist toll, wie alle Mitglieder an einem Strang ziehen und auch den ein oder anderen Sonntag für eine Probe opfern“, wird Josef Fellermann, zweiter Vorsitzender der Dorfmusikanten, in der Mitteilung zitiert.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert läuft bereits: Karten sind beim „Blütenwerk“ in Seppenrade, und bei den Mitgliedern der Dorfmusikanten erhältlich. Restkarten gibt es an der Konzertkasse.