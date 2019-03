Am 30. und 31. März (Samstag und Sonntag) veranstaltet der Reitverein Elverter Heide eine Volti-Show. Fast 100 Voltigierer des Vereins haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das in zwei Vorstellungen präsentiert wird. „Dabei werden die Zuschauer auf eine ,Reise um die Welt‘ mitgenommen und bekommen von Klein bis Groß viel zu sehen“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Die Vorstellungen beginnen am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr. Die Sportler trainieren bereits seit geraumer Zeit eifrig für die Auftritte an den beiden Tagen.

Eine Reise um die Welt

Eintrittskarten sind für fünf Euro beim Reitverein Elverter Heide sowie bei Eisenwaren Kemper erhältlich. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Reitvereins zugute. „Die jungen Sportler sparen unter anderem auf ein weiteres Pferd, damit auch künftig alle Aktiven in ihrem Sport gefordert und gefördert werden können“, heißt es in der Pressemitteilung des Reitvereins abschließend.