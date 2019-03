Wer sich beruflich weiter qualifizieren will und sich für ein Bachelor- oder Master-Studium an der Fernuniversität Hagen interessiert, hat am 10. April (Mittwoch) um 18.30 Uhr in der VHS Lüdinghausen, Amt­haus 12, die Gelegenheit, sich zu informieren. Barbara Köhne , Studienberatung im Regionalzentrum Coesfeld, wird an diesem Abend das flexible Studiensystem und das Studienangebot in den Bereichen Wirtschaftswissenschaft, Psychologie, Rechtswissenschaft, Mathematik, Informatik sowie Kultur- und Sozialwissenschaften vorstellen. Im Anschluss bietet sich die Gelegenheit, auf individuelle Fragen einzugehen. Willkommen sind alle, die sich über die Möglichkeiten eines Fernstudiums informieren möchten, teilt die VHS mit.

Studienunterlagen per Post

Ein Studium an der Fernuniversität passt sich allen Lebensphasen an und lässt sich individuell in den Alltag integrieren. Zeitlich flexibel, in Vollzeit oder auch in Teilzeit, neben Ausbildung, Beruf oder Familienzeit können Bachelor- und Masterabschlüsse absolviert werden. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bietet darüber hinaus auch den universitären Teil des Ersten Staatsexamens an. Fernstudierende erhalten ihre Studienunterlagen per Post und lernen in Arbeitsgruppen vor Ort. Dazu kommen digitale Medien, Online-Seminare und weitere virtuelle Angebote.

Studienzeiten und -tempo bestimmen die Studierenden selbst. So kann das Fernuni-Studium individuell und flexibel auf die persönliche Situation zugeschnitten werden. Alle Bachelor-Studiengänge sind ohne Numerus Clausus zugänglich. Zugangsvoraussetzung kann neben dem Abitur auch eine berufliche Qualifikation sein, heißt es abschließend.