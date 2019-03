Zu wenig Freizeitangebote, schlechte Verkehrsanbindungen und das piefige Kleinstadtleben – es gibt viele Gründe, warum es junge Menschen in die Großstadt zieht, wenn sie erst mal flügge sind. Ein ganz anderes Bild ergab dagegen jetzt eine (nicht repräsentative) Befragung unter Schülern der Musikschule. Autor und Poetry Slammer Michael Schumacher war am Mittwoch zu einem „literarischen Hausbesuch“ im Rahmen des NRW-Projektes „Land in Sicht“ nach Lüdinghausen gekommen und interviewte 17 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren.

„Bemerkenswert war für mich, dass nur rund zehn Prozent der Befragten den Wunsch äußerten, am Ende ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung in eine Großstadt zu ziehen und auch dort zu bleiben“, sagt Schumacher. Die meisten würden sich in ihrer Heimatstadt wohlfühlen, schätzten die Natur und die engen sozialen Bindungen vor Ort. „Gerade dass es gewachsene Freundschaften oft schon aus der Kindergartenzeit gibt, dass man immer Freunde in der Nähe hat, mit denen man sich treffen kann – diese Dinge wurden ganz besonders positiv bewertet“, so Schumacher.

Ein weiteres, überraschendes Argument vieler der befragten Jugendlichen für ein Leben in der Kleinstadt: der geringere Verkehr im Vergleich zu einer Großstadt. „Die Jugendlichen betonten, dass sie sich für ihre spätere Zukunft eher vorstellen könnten, eine Familie in einem ländlichen Umfeld zu gründen“, erzählt der Autor, der die Ergebnisse seiner Befragungen in einem Blog unter dem Titel „Land in Sicht“ veröffentlichen wird. Dort sind auch die Resultate weiterer Aktionen, wie zum Beispiel mehrtägiger Schreibwerkstatten mit Jugendlichen in Stadtbüchereien nachzulesen. „Land in Sicht“ ist ein Projekt des Kinder- und Jugendliteraturzentrums NRW in Dortmund.