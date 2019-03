„Es gibt katastrophale Bausünden“

„Wenn in der Altstadt alte Häuser verschwinden, verändert sich der Charakter der Stadt“, stellt Dr. Ludger Schröer fest. Die Frage sei: „Wie wertvoll ist uns das Historische?“ Und die stellt das Vorstandsmitglied des „Vereins für historische ländliche Baukultur im Münsterland“ auch in seinem Vortrag am Dienstag (26. April) um 19.30 Uhr unter dem Titel „Altstadtlust? – Baukultur in Lüdinghausens Innenstadt“ im Pfarrheim St. Felizitas. An das etwa 40-minütige Referat soll sich eine offene Diskussion mit den Besuchern anschließen.

„ Das Thema interessiert und es polarisiert. Das Thema interessiert und es polarisiert. “ Ludger Schröer

„Das Thema interessiert und es polarisiert“, ist Schröer überzeugt. An Beispielen im Lüdinghauser Stadtbild will er sein Anliegen verdeutlichen. Denn neben gelungenen und optisch ansprechenden Objekten gebe es auch „katastrophale Bausünden“, beklagt der Historiker. Wenn etwa Lüdinghausen Marketing mit dem Versprechen einer „historischen Altstadt“ um Touristen werbe, müsse dies schließlich auch gehalten werden. Und er warnt: „Der Verlust der Altstadt ist ein schleichender Prozess.“

Die Stadt müsse sich entscheiden, was es ihr wert sei, historische Gebäude zu erhalten. Denn gerade diese besondere Atmosphäre locke Besucher an. Altstadt erschöpfe sich nicht in Gebäude-Unikaten, die sich im Straßenbild wiederfinden, während gleich nebenan etwas gänzlich Gegensätzliches errichtet werde. „Solitärlösungen sind Etikettenschwindel“, sagt Schröer dazu.

„ Der Verlust der Altstadt ist ein schleichender Prozess. Der Verlust der Altstadt ist ein schleichender Prozess. “ Ludger Schröer

Zudem beklagt er, dass es in der Stadt so manchem historischen Schatz an Wertschätzung und Beachtung fehle. Exemplarisch nennt er dabei Objekte in der Wallgasse sowie in der Burgstraße. Dem Verein gehe es um eine „geschichtskulturell lebendige Kommune“. Zugleich müssten den Eigentümern solcher alter Immobilien Perspektiven für Investitionen aufgezeigt werden. Nur so könne vermieden werden, dass leerstehende Häuser dem Verfall preis gegeben und aus ihnen „Pro­blemimmobilien“ werden. Ansinnen des Vereins sei es, sich „schützend vor die gefährdete städtische Baukultur“ zu stellen. Für Lüdinghausen sollte es selbstverständlich sein, dass es eine umfassende Dokumentation und Qualitätsanalyse alter Bestände gebe.

Eine große Chance, den Altstadtcharakter aufzuwerten, biete das Areal um die Burg Wolfsberg, ist Schröer überzeugt. Schließlich falle die als Burg ja letztlich nicht mehr zu erkennende Anlage zum Jahreswechsel endgültig ins Eigentum der Stadt. Wichtig sei es, „mit historischer Perspektive, Zukunft zu gestalten“. Der Vortragsabend könne eine Initialzündung für eine Diskussion in Bürgerschaft, Politik und Verwaltung in Sachen Erhalt einer historischen Altstadt sein.