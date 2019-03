„Das ist ein sehr großer Erfolg“, freut sich Karin Deinert aus dem Vorstandsteam von „Bürger von Bürger“, als sie am Freitagvormittag den WN fünf von neuen 13 Lesepaten vorstellt, die zukünftig den Nachwuchs in Kindergärten und Kindertagesstätten aus altersgerechten Büchern vorliest. Nicht nur das: Wegen der „Neuzugänge“ können nun fünf statt bisher zwei Einrichtungen in Lüdinghausen und Seppenrade von Paten betreut werden – quasi ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte.

Der Verein „Bürger für Bürger“ vermittelt neue Lesepaten, die in ihrer Freizeit dem Nachwuchs ehrenamtlich für jeweils eine Stunde vorlesen möchten, an die Kindergärten. Ursprünglich sei dies eine Idee des Seniorenbeirats gewesen, die „Bürger für Bürger“ dann übernommen habe, erzählt Deinert.

„ Dinosaurier mögen sie liebend gern – in allen Variationen. Da gibt es regelrechte Experten, die kennen alle Namen. Dinosaurier mögen sie liebend gern – in allen Variationen. Da gibt es regelrechte Experten, die kennen alle Namen. “ Karin Deinert

Mit dem neuen „Schwung“ an Vorlese-Willigen sei das Projekt natürlich noch nicht beendet, betont sie: „Wir sind weiter auf der Suche nach Vorlesepaten.“ Eine Altersbeschränkung gebe es nicht, es sei ein generationsübergreifendes Projekt.

Karin Deinert ist selbst seit über zehn Jahren Lesepatin und hat in dieser Zeit viele positive Erfahrungen gesammelt. Wenn sie die Kindergärten besuche, habe sie „immer eine Tasche mit Büchern bei mir“, sagt sie. Was die Vorschulkinder am liebsten hören? „Dinosaurier mögen sie liebend gern – in allen Variationen“, antwortet Deinert lachend. „Da gibt es regelrechte Experten, die kennen alle Namen.“