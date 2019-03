Über die Problematik der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen informierten am Freitag die KFD St. Felizitas und die KAB St. Ludger zusammen mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Barbara Wieschhues im Rahmen des „ Equal Pay Day “. So liegt der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in Deutschland noch immer um 21 Prozent niedriger als der von Männern.

„Es ist bis heute eine rote Zahl“, fasste Wieschhues zusammen. Frauen müssten statistisch gesehen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten, um dann nach 77 Tagen das gleiche Jahresgehalt wie Männer in der Tasche zu haben. Auf diese „rote Zahl“ verweisen auch die markanten roten Taschen als Symbol der Kampagne.

„ Viele Leute berichten uns von ihren eigenen Erfahrungen. Viele Leute berichten uns von ihren eigenen Erfahrungen. “ Franziska Ritter

Das diesjährige Motto „Wertsache Arbeit“ soll eine Diskussion über die unterschiedliche Wertschätzung und Bezahlung verschiedener Berufe anstoßen. Insbesondere bei den „SAHGE-Berufen“, die alle Dienstleistungen in den Bereichen soziale Arbeit, Haushalt, Gesundheit und Erziehung umfassen und in denen überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind, sei eine grundsätzliche Neubewertung nötig.

„Es gibt auch Verdienstunterschiede in den gleichen Berufen“, machte Wiesch­hues auf ein weiteres Pro­blem aufmerksam. Im Gespräch mit Passanten wurde die Aktualität des Themas deutlich. „Viele Leute berichten uns von ihren eigenen Erfahrungen“, so KFD-Sprecherin Franziska Ritter.