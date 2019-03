„Es reicht schon lange nicht mehr“

„Wir sehen die Notwendigkeit, in der Stadtbücherei dauerhaft eine zusätzliche hauptamtliche Stelle zu schaffen, um den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses Kleinods zu sichern“, hatte Grünen-Fraktionssprecher Eckart Grundmann in seiner Haushaltsrede am 19. Februar gefordert.

Dem kann Büchereileiter Peter Mählmann nur zustimmen. Derzeit arbeitet die Einrichtung mit zwei Vollzeitkräften sowie einer Auszubildenden, die gerade ihren Abschluss als Fachangestellte für Medien und Information gemacht hat. Zusätzlich engagieren sich – zeitlich gestreckt und in unterschiedlichem Umfang – rund 30 ehrenamtliche Helfer in der Bücherei. Zu diesem Personaltableau hat Mählmann eine eindeutige Meinung: „Das reicht nicht, schon lange nicht mehr.“

Man wisse um die Wünsche der Bücherei, bestätigen Bürgermeister Richard Borgmann und Pfarrer Benedikt Elshoff von der Kirchengemeinde St. Felizitas im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Die Stadt finanziert das Budget der Bücherei zu zwei Dritteln, die Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung übernimmt ein Drittel. Im städtischen Etat für das Jahr 2019 stehen dafür 185 500 Euro zur Verfügung. Und genau diese Summe zeige auch die Grenzen des Machbaren auf, sagt Borgmann: „Das Geld ist endlich. Wir müssen die Gesamtverantwortung im Haushalt im Blick haben.“ Es spreche natürlich für das Engagement des Büchereileiters, wenn er mehr wolle.

Der Büchereirat, dem neben Vertretern der Kirchengemeinde auch der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck angehört, hat sich über das Thema Personal ausgetauscht. Man habe sich darauf verständigt, die Entwicklung im laufenden Jahr anzuschauen und dann neu zu bewerten, so Kortendieck. In einem ersten Schritt werde „zum nächstmöglichen Termin“ eine Bufdi-Stelle eingerichtet. Außerdem werde zum 1. August die Ausbildungsstelle neu besetzt. Es mache Sinn, erst im kommenden Jahr die aktuellen Zahlen abzuwarten“, betont auch Berthold Stegemann vom Kirchenvorstand. „Es ist toll, dass die Bücherei so angenommen wird“, bekräftigt er. Aber „auf Abruf mit einem Schnellschuss“ könne von den Verantwortlichen nicht reagiert werden. Zudem verweist Borgmann auf das „Erfolgsmodell“ der Bücherei mit den beiden Säulen aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften.

Mählmann, der den Mehrbedarf in Sachen Personal dem Büchereirat vorgestellt hat, rechnet allerdings anderes vor: Aus einer Berechnung aus der Fachliteratur für Bibliotheksmanagement gehe sogar hervor, dass in einer mit der Größe und der Nutzerzahl der Stadtbücherei ähnlichen Bibliothek ein Bedarf für fast fünf Vollzeitstellen bestehe.

Sonderöffnungen

Allein aus der Zeit des Umbaus und der Umzugsphase der Bücherei hätten sich zahlreiche Überstunden und auch Urlaubstage angesammelt. Vieles sei noch nicht aufgearbeitet. Um nur das Nötigste zu gewährleisten, müsste das Team auf verschiedene geplante Angebote verzichten, sagt Mählmann. Dazu zähle etwa das bislang sechs Mal im Jahr veranstaltete Kopf-Kino – „vieles liegt auf Eis“. Auch die Sonderöffnungen der Bücherei zum Stadt- und Kartoffelfest sowie Wintermarkt müssten wegfallen. Darüber hinaus werde ernsthaft über eine zeitweise Schließung der Einrichtung in den Sommerferien nachgedacht. Letztlich sei eine moderne Bücherei eben nicht nur eine Ausleihstelle. Mählmann: „Wir sind eine Bildungseinrichtung.“

„Wir machen uns sehr wohl Gedanken und wollen eine Lösung finden“, betont Elshoff mit Blick auf die Personalsituation. Aber das müsse vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit geschehen. Und: „Wir wollen die erfolgreiche Kooperation zwischen Kirche und Stadt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.“ Schließlich sei ja erst im Jahr 2016 der Bücherei-Vertrag zwischen Stadt und Kirche um 15 Jahre verlängert worden.

Der steigende Personalbedarf nach Umbau und Erweiterung der Stadtbücherei St. Felizitas könne nicht durch die geplante Schaffung einer Bufdi-Stelle ausgeglichen werden. Das sei lediglich eine „befristete Behelfslösung“, hatte Grünen-Sprecher Grundmann in seiner Haushaltsrede tatsächlichen Handlungsbedarf angemahnt.