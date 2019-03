Voll besetzt war das Don-Bosco-Haus bei der Jahreshauptversammlung der KFD St. Dionysius am Donnerstagabend. Zuvor hatten sich die Frauen in einem Gottesdienst in der St.-Dionysius-Kirche auf den Abend eingestimmt. Teamsprecherin Hildegard Medding hieß neben Pastoralreferentin Alice Zaun Vertreterinnen der KFD St. Felizitas und St. Ludger aus Lüdinghausen, St. Vitus aus Olfen und der Landfrauen willkommen.

Schriftführerin Elenarda Große Daldrup erinnerte in ihrem Jahresbericht an die vielen Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr, wie die beiden Karnevalsfeste, den Weltgebetstag in Herbern, die verschiedenen Radtouren, die Fünf-Tagesfahrt ins Alte Land und nach Hamburg, die Besuche des Musicals „Katharine“ und den Abend mit Liedern von Udo Jürgens in Coesfeld, die Tagestour mit Pfarrer Siegbert Hellkuhl nach Legden, den Kabarettabend oder die Aktion „Stifte machen Mädchen stark“.

Vorstandswahlen

Über die Kassenlage der KFD, die 462 Mitglieder in ihren Reihen hat, informierte Ingrid Rödiger die Versammlung. Nach der einstimmigen Entlastung des Teams wurden Hildegard Lohmann und Margret Hatebur zu Kassenprüferinnen gewählt. Mit einem Geschenk wurde Elenarda Große Daldrup als Schriftführerin verabschiedet und Anne Tenholt als ihre Nachfolgerin vorgestellt.

Comedy aus dem Sauerland präsentierte dann Wolfgang Mette als Cilly Alperscheid, die „Küchenschabe“ der KFD im Sauerland. „Wir Frauen müssen mehr zeigen als Kaffee kochen oder Kuchen backen. Mehr Macht haben wir Frauen sowieso. Wir sind die Hüterinnen des Glaubens“, so Cilly, die aus ihren 48 Jahren Eheleben mit ihrem Jupp und den drei Töchtern berichtete und damit für Lachsalven und viel Applaus im Saal sorgte. Ohne Zugabe durfte die Kabarettistin nicht gehen.

Folgende Termine wurden den Frauen mit auf den Heimweg gegeben. Für den 27. April und 24. Mai sind Radtouren geplant. Am 17. Juli geht es zum Naturzoo nach Rheine, an der Fahrt können auch Großeltern mit den Enkeln teilnehmen. Für das kommende Jahr ist angedacht, für drei Tage zu den Passionsspielen nach Oberammergau zu fahren. Dazu findet am Freitag (29. März) ein Infoabend um 19.30 Uhr im Don-Bosco-Haus statt.

Im Rahmen der Versammlung, die Annette Becker musikalisch auf dem Akkordeon begleitete, wurden für die Junikum-Jugendhilfe, die an der Halterner Straße eine Wohngruppe hat, 444 Euro gesammelt.