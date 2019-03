Das erste Kapitelsaalkonzert der Musica Camerata Westfalica 2019 am Samstagabend stand ganz im Zeichen des Frühlings und der verschiedenen Facetten dieser Jahreszeit. Hans-Georg Jaroslawski , Dirigent und Leiter des Ensembles, verabschiedete die Zuhörer am Ende mit den Worten: „Kommen Sie wieder zu uns, wir würden uns sehr freuen.“

Kaum einer der rund 75 Besucher dürfte sein Kommen bereut haben. Das einleitende achtminütige Adagio des amerikanischen Komponisten Samuel Barber bestach durch eine getragene Schwere und Melancholie. Die Melodie schwoll quer durch die verschiedenen Stimmen an und ab, wurde langsam lauter und dramatischer, um schließlich nahezu zu explodieren. Der zweite Teil beinhaltete dann hoffnungsvollere Töne. Beide folgenden Stücke entstammten der Feder des russischen Romantikers Peter Tschaikowsky.

Klangteppich für den Solisten

Im dreiteiligen „Souvenir d’un lieu cher“ („Erinnerung an einen geliebten Aufenthalt“) spielte Konzertmeister Denis Kryukov das Violinsolo. Das Orchester schuf dabei den Klangteppich, auf dem sich der Solist entfalten konnte. In der „Meditation“ bremsten die tieferen Stimmen, eingeleitet von einem Cellosolo, zunächst das allzu träumerische Dahinfliegen ein, Kryukov arbeitete sehr gut die Variationen des Stücks zwischen wildem Schwelgen und gesetztem Sinnieren heraus. Das „Scherzo“ wirkte zu Beginn wie das Grollen eines herannahenden Gewitters, kam zwischenzeitlich zur Ruhe, um dann umso schneller weiterzupreschen. Zum Schluss ertönte aus den ersten Geigen ein lautes „Bravo!“. Die heiter-tänzerische „Melodie“ wurde gut vom Orchester flankiert. Kryukov und die Musica Camerata wurden mit lautem Applaus in die Pause verabschiedet.

Nächstes Konzert am 5. Oktober

Nach dieser spielte das Streicherensemble die „Serenade op. 48 C-Dur“, mit einer begeisternden Klangvielfalt war dies der Höhepunkt des Abends. Die Mischung aus gewaltigem Aufbrausen, leichten Walzerklängen, Dahinschweben in der „Elegie“ und schließlich dem mit viel Verve vorgetragenen Finale, das sich fast bis zur Ekstase steigert, sorgte für langanhaltenden Beifall.

Das von Jaroslawski erhoffte Wiedersehen mit dem Orchester Musica Camerata können die Fans der klassischen Musik erst am 5. Oktober feiern, wenn das nächste Konzert im Kapitelsaal ansteht.