Ulrich Nießen folgt auf Wibke Eckers

Zu ihrer Jahreshauptversammlung fanden sich am Freitagabend die Mitglieder des Tennisclubs Blau-Gold Lüdinghausen zusammen. Das Clubhaus an der Stadtfeldstraße war dabei aus gutem Grund voll besetzt, denn es stand neben zahlreichen Ehrungen auch ein Wechsel an der Vorstandsspitze an: Der bisherige zweite Vorsitzende Ulrich Nießen übernahm das Amt der ersten Vorsitzenden Wibke Eckers , die die Veranstaltung zunächst mit einem Rückblick auf die vergangene Saison eröffnete.

So erfreute sich der Tag der offenen Tür großer Beliebtheit. Beim Frühjahrsputz und der Laubaktion kümmerten sich zahlreiche Mitglieder um die Sauberkeit der Vereinsanlage. Weitere Highlights waren das Erreichen des zweiten Platzes bei der Aktion „Verein des Jahres“ des Westfälischen Tennis-Verbandes sowie die Clubmeisterschaften. Zum Jahreswechsel verzeichnete der Verein 391 Mitglieder. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr wieder die 400 zu erreichen. Da machen wir uns aber keine Sorgen“, resümierte Ulrich Keller, der für die Mitgliederverwaltung zuständig ist.

Über die Saisonergebnisse der zehn Erwachsenenmannschaften informierte Sportwart Henning Hahnebeck. Die Jugendwartinnen Esther Cordes und Brigitte Bisping-Renze hatten Erfreuliches von den acht Jugendmannschaften zu berichten. So erreichten die U 15- und U 12-Juniorinnen sowie die U 12-Junioren jeweils den ersten Platz in der Kreisklasse. Neben den erfolgreichen Jungsportlern wurden am Freitagabend auch langjährige Mitglieder geehrt. So blicken Friederike Richter, Ulrich Mauritz, Martin Vennemann, Peter Klöpping, Hermann Beckers, Stefan Ruprecht und Rüdiger Stein auf 25 Jahre beim TC Blau-Gold zurück. Seit 40 Jahren sind Georg Stoffel, Rolf Scheuermann und Matthias Kühlkamp dabei.

Schatzmeisterin Brigitte Borgmann berichtete in der Versammlung über eine gute finanzielle Lage. Gemeinsam mit den übrigen Vorstandsmitgliedern wurde sie entlastet, nachdem die Kassenprüferinnen ihr eine ordnungsgemäße Arbeit bescheinigt hatten.

Vorstandswahlen

Der Wechsel an der Vorstandsspitze wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen, wobei Eckers unter anhaltendem Applaus aus dem Vorstand verabschiedet wurde. Sie hatte acht Jahre lang die Geschicke des Vereins als Vorsitzende gelenkt. „Du hast das toll gemacht! Es war schön, mit dir im Vorstand zu arbeiten“, lobte Nießen unter lautstarker Zustimmung der Anwesenden.

Das freigewordene Amt des bisherigen zweiten Vorsitzenden wird für ein Jahr Martin Bußkamp ausüben. Dr. Ulrike Tonner übernimmt die Position der zweiten Jugendwartin von Brigitte Bisping-Renze. Esther Cordes bleibt erste Jugendwartin, und Brigitte Borgmann wurde als Schatzmeisterin bestätigt. Wilma Gerwin wird weiterhin die Kasse prüfen – gemeinsam mit Rüdiger Stein. Mit einem Ausblick auf die kommenden Termine endete der offizielle Teil der Versammlung. Nach der Saisoneröffnung am 13. April öffnet der Verein am 28. April wieder seine Türen für alle Interessierten. Im Juni ist die Fahrt zu den „Gerry Weber Open“ geplant, und im September stehen die Clubmeisterschaften an.