Der Vorsitz bleibt weiter vakant

Ein neuer Mitgliederhöchststand, zahlreiche Veranstaltungen im Laufe des Jahres, und die Finanzen stimmen auch: Die Kolpingsfamilie Seppenrade hat keinen Grund zu klagen. Doch ein Punkt bereitete ihr bei der Jahreshauptversammlung im Don-Bosco-Haus Probleme – zum wiederholten Male. Nach dem Abgang von Christian Hüser im März 2018 fand sich auch am Samstagabend kein neuer Vorsitzender.

„Ein Verein muss eine Führung haben“, sagte Daniel Fissenewert . Der Geschäftsführer des Kolpingwerks in Nordrhein-Westfalen agierte als Wahlleiter und musste zunächst einmal feststellen, dass es niemanden gab, der als erster oder zweiter Vorsitzender gewählt werden könnte. „Es wird immer schwieriger, einen Vorsitzenden zu finden. Das sehen wir in ganz vielen Vereinen“, meinte Gudrun Schröder. „Viele sind berufstätig, arbeiten außerorts und haben keine Zeit mehr dafür.“ Die Schriftführerin übernahm mit Kassiererin Anne Bell im vergangenen Jahr den geschäftsführenden Vorstand.

Abseits der versammelten Mitgliederschaft stellte Fissen­ewert dem zehnköpfigen Vorstand von Kolpingsfamilie und Kolpingjugend Möglichkeiten vor, wie weiter verfahren werden könnte. Letztlich entschieden sich Alexander Baumeister, Markus Gründken und Stephan Heßling unter Zustimmung der Mitglieder, den neuen geschäftsführenden Vorstand zu bilden. Baumeister und Gründken waren kurz zuvor – neben Peter Brauweiler – erst zu Beisitzern gewählt worden. Demnächst wird der Vorstand schauen, ob etwa die Satzung für eine neue Lösung geändert werden soll.

Neben den Wahlen blickte die Kolpingsfamilie Seppenrade auf das vergangene Jahr zurück. Dabei sorgte die Nachricht, dass erstmals die 200-Mitglieder-Grenze geknackt wurde, für ein Raunen im Don-Bosco-Haus.

Altkleider werden recycelt

Eng verbunden mit der Kolpingsfamilie sind die Altkleidersammlungen. Aber auch an drei Containern können die Seppenrader jederzeit Kleidung abgeben. Den an der Mollstraße betreibt die Kolpingsfamilie seit vergangenem Frühling in Eigenregie. „Der Container läuft super gut“, machte Peter Domscheit deutlich. Mindestens einmal pro Woche leeren er und die anderen Helfer die auffällige orange Kiste.

Die gebrauchte Kleidung wird anschließend in einem niederländischen Textil-Sortierwerk, an dem das Kolpingwerk beteiligt ist, recycelt. Für jedes Kilo erhalten die Seppenrader einen Festpreis, der Erlös fließt zu Teilen in die Königsberghilfe. Da sich die Eigenbewirtschaftung mehr als die Mieteinnahmen rechnet, werden ab April auch die zwei Container am Festplatz und am Volksbank-Parkplatz von der Kolpingsfamilie selbst geleert.

Zum Abschluss der Versammlung gab es dann noch eine Premiere: Die neue Webseite der Kolpingsfamilie mit geänderter Adresse ging am Samstag online.