Wenn der Steuerberater gesagt hat, es sei rechtlich alles okay mit den Angaben, muss der Steuerpflichtige sich dann trotzdem Sorgen machen, dass er womöglich falsch und sogar kriminell handelt? Diese Frage soll im Fall der möglichen Steuerhinterziehung von knapp drei Millionen Euro der früheren Firma „ MHS Ruhrmetall“ aus Lüdinghausen geklärt werden. Das haben die Anwälte des Angeklagten aus Olfen (67) und dessen früherer Kollegin und Lebensgefährtin aus Celle (58) der Strafkammer am Landgericht Münster bei der Verfahrensfortsetzung am Montag empfohlen.

Der Steuerberater habe den Angeklagten „nie einen Hinweis gegeben“, sagte einer der Anwälte, dass bei den Steuerangaben etwas in rechtlicher Hinsicht nicht in Ordnung sei. Den Angeklagten sei deshalb womöglich nur begrenzt ein Vorwurf zu machen. Die Verteidiger beantragten, dass zum nächsten Verhandlungstag am 1. April eine bestimmte Mitarbeiterin des Steuerbüros als Zeugin vorgeladen wird.

Ankauf von Silber

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Verantwortlichen von „MHS Ruhrmetall“ in einer auf Unterschlagung der Umsatzsteuer angelegten Lieferkette das Finanzamt in 2011 und 2012 geprellt haben. Die Firma hatte große Mengen Feinsilber aus Berlin angekauft, zum Beispiel 300 Kilogramm für einen Betrag über 240 000 Euro, wie die Kammer am Montag aus beschlagnahmten Unterlagen zitierte, und das Silber weiterverkauft. Im Juli 2012 durchsuchten Ermittler das Firmenbüro in Olfen und stellten dabei Adresslisten, Rechnungen, Bankunterlagen und Computer sicher.