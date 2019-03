Die musikalische Harmonie eines gesamten Orchesters gepaart mit tosendem Applaus erfüllte jetzt beim Frühlingskonzert der Seppenrader Dorfmusikanten die Aula des St.-Antonius-Gymnasiums. Die Musiker präsentierten im vollbesetzten Saal ihr vielfältiges Repertoire und nahmen die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte und Kulturen.

Unter der Moderation von Franz Koddebusch, der musikalischen Leitung von Frank Bücker sowie in Ton und Technik unterstützt von Jean-Pierre Kind spielten die Dorfmusikanten neben Klassikern wie „The Lion Sleeps Tonight“ und „You Raise Me Up“ auch die satten Klänge der Filmmusik „Adventure!“ von Markus Götz. Außerdem heizte das 26-köpfige Ensemble, das ursprünglich 1962 aus einer Jagdhornbläsergruppe gegründet worden war, dem Publikum mit den beliebtesten Hits der schwedischen Popgruppe Abba sowie lateinamerikanischer Musik ein und brachte das Publikum zum Mitsingen und -wippen sowie auf eine Zeitreise zurück in die bunten Achtziger.

Verpflegung durch die Landfrauen

„Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“: Mit diesem bekannten Zitat leitete Koddebusch anschließend über zu einer Darbietung der Highlights aus dem „Dschungelbuch“ und appellierte gleichzeitig an das Publikum, im Leben stets die Ruhe zu bewahren.

In der Pause versorgten die Seppenrader Landfrauen die Besucher mit Kaffee und Kuchen, bevor die Dorfmusikanten ihr Konzert im Anschluss nicht weniger stimmungsvoll fortsetzten. Mit den Werken „Nessaja“ von Peter Maffay und Rolf Zuckowski sowie dem „Latin Mood“ ließen sie das Frühlingskonzert schließlich ausklingen. Das Publikum belohnte die alteingesessenen Akteure wie auch die Nachwuchstalente mit viel Beifall. Wobei sich mancher Zuhörer für den Rest des Tages den einen oder anderen Ohrwurm eingefangen haben dürfte.