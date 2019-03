„Es geht darum, menschenwürdigen und angemessenen Wohnraum zur Verfügung zur stellen“, erklärte Erika Torres Barrera zu den Projekten ihrer Organisation Fundasal in El Salvador. Der Gast der Misereor-Fastenaktion 2019 war am Montag in zwei Gesprächsrunden zu Gast am St.-Antonius-Gymnasium und erklärte den Schülern aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 die Arbeit von Fundasal.

Seit 1999 steht bei der Organisation Wohnungsbau mit Beton oder Lehm auf dem Programm, um Jugendlichen passend zum Motto der Fastenaktion „Sei Zukunft – mach etwas daraus“ eine Perspektive zu bieten. Diese müssen gerade auf dem Land sonst teilweise ohne fließendes Wasser und festen Wohnraum auskommen. Fundasal-Direktorin Claudia Blanco erklärte in einem kurzen Film zum Einstieg, es gehe vor allem um eine „Änderung der Einstellung im Kopf“.

„ Ein Ergebnis soll sein, dass das soziale Gefüge unter Beteiligung der Jugendlichen gestärkt wird. Ein Ergebnis soll sein, dass das soziale Gefüge unter Beteiligung der Jugendlichen gestärkt wird. “ Erika Torres Barrera

Mit Bildern und Worten verdeutlichte Torres Barrera eindrucksvoll, unter welchen Bedingungen Jugendliche in El Salvador leben müssen, aber auch, welche Erfolge Fundasal schon vorzuweisen hat. Ein zwölfjähriger Junge, dessen Mutter und Tante Lehrerin beziehungsweise Ärztin sind, sagte zu der Mittelamerikanerin: „Es geht uns gut.“ Das dazugehörige Bild seiner Wohnung zeigte eine einfache Wellblechhütte.

Fundasal fördert Jugendliche in Kultur, Sport, beruflicher Ausbildung und in den Familien. „Ein Ergebnis soll sein, dass das soziale Gefüge unter Beteiligung der Jugendlichen gestärkt wird“, hofft Torres Barrera. Erfolgreiche Projekte wie das von den Jugendlichen in gemeinschaftlicher Arbeit errichtete „Gemeindezentrum für Frieden und Solidarität“ in der Stadt El Sauce zeigen, was möglich ist, wenn junge Menschen in El Salvador aktiv werden. Ob der neue Landespräsident Bukele mehr für Jugendliche tun wird, vermochte Torres Barrera noch nicht zu sagen: „Wir warten ab.“ Für Jörg Schürmann, stellvertretender Leiter des Anton, lieferte der Vortrag jedenfalls „ein Vorbild, Jugendlichen etwas zuzutrauen“.