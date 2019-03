Uwe Steimle gastiert in Lüdinghausen

Lüdinghausen -

Uwe Steimle genießt im Osten Kultstatus. Am Sonntag (31. März) stellt der Kabarettist und Bestseller-Autor sein neues Programm in der Aula des Lüdinghauser Schulzentrums vor. An dem Abend erklärt er auch, warum das Licht aus dem Osten kommt.