Therapie auf vier Pfoten

„Wenn wir die Abschlussprüfung im Mai geschafft haben, wird sie mich ein bis zwei Mal in der Woche in den Kindergarten begleiten“, schildert Kortmann ihren Plan, für den sie sich zuvor vom Elternrat und Kirchenvorstand die Zustimmung eingeholt hatte. Schon jetzt besitzt „Luna“ ein Körbchen im Büro der Kita. „Das ist sozusagen ihr Pausenraum, wo sie sich zwischendurch erholen kann“, so Kortmann. Denn das so spielerisch aussehende Miteinander von Hund und Kindern strengt die Tiere durchaus an.

Auch nach der einstündigen Praxiseinheit am Dienstagmorgen sind Zwei- wie Vierbeiner sichtlich k.o. Kein Wunder, hatten sich die vier Hundeführerinnen ein abwechslungsreiches Programm für ihren Besuch ausgedacht. So gab es draußen einen Parcours mit verschiedenen Stationen, die gemeinsam von Kind und Hund gemeistert werden mussten – natürlich immer unter der Anleitung und Aufsicht der Hundeführerrinnen. Drinnen folgte die Theorie in Form von vielen interessanten Informationen über das Verhalten, die Bedürfnisse und die Körpersprache von Hunden. Außerdem wurden Hundeleckerchen gebacken, eine Bücherecke zum Thema zusammengestellt und lustige Hundefiguren gebastelt.

Am Ende winkte für die knapp 60 Kinder schließlich ein (nicht ganz) offizielles Hunde-Diplom sowie für die Vierbeiner Luna, Elmo, Cooper und Schröder ein Leckerchen und natürlich Zeit für ein ausgiebiges Nickerchen.