Pele Alois Petrausch , Inhaber der Gaststätte „Zur Mühle, ist es gelungen die Coverrockband „Roxxter“ im Rahmen des Frühlingsfestivals zu verpflichten. Am Samstag (30. März) ab 21 Uhr steht eine schweißtreibende Nacht an. Der Formation wird nachgesagt, sie sei eine Coverband, der man nicht anmerke, dass sie eben eine ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. 17 Jahre war die Band vormals als „Kess“ im Lande unterwegs. Auf Stadtfesten, großen Motorradtreffen, in größeren Hallen und kleinen Kneipenfestivals war sie zu sehen und zu hören.

Zahllose Konzerte gespielt

Als die Buchungen dann immer mehr zunahmen, haben 2017 einige Bandmitglieder aus Zeitgründen die Gruppe verlassen. Neue, gute und bekannte Musiker stießen dazu. So gelang es dem bisherigen Drummer Uwe Starck (Ex-Madmax) und jetzt in Senden lebend, Peter Göttker, Ex-Gitarrist der über die Grenzen Westfalens hinaus bekannten Band „Starlight Excess“, zu verpflichten. Mit dem britischen Sänger Larry Lee , wurde ein Frontmann gefunden, der lange Zeit in den USA und Europa mit teils weltbekannten Bands unterwegs war (unter anderem Thin Lizzy, Status Quo, Eagles). „Lee war in den Jahren 1977 bis 1986 ein maßgeblicher Teil der Rockbewegung N.W.O.B.H.M. und ist nicht nur ein richtig guter Sänger, sondern eine absolute Rampensau“, heißt es in der Ankündigung weiter. Er bringt das Publikum immer voll auf Touren. Benno Ströer am Bass und Manfred Kubillus (Gitarre) vervollständigen diese energiegeladene Band. Zusammengenommen haben die Musiker an vielen LPs/CDs mitgewirkt und zahllose Konzerte gespielt. Am Samstag wird „Roxxter“ mit den großen Welthits der Rockgiganten Halt in der „Mühle“ machen. Karten im Vorverkauf gibt es für sieben Euro, an der Abendkasse kosten sie zehn Euro.