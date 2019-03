Seine Jahreshauptversammlung hielten der Spielmannszug & Brass Band Lüdinghausen jetzt in der Gaststätte „Zur Mühle“ ab. Auch in diesem Jahr wurden keine Einzelberichte der verschiedenen Abteilungen vorgetragen, sondern es gab wie im Vorjahr einen Gesamtjahresrückblick der Verantwortlichen. In Wort und Bild erinnerten die Vorstandsmitglieder an die Ereignisse des abgelaufenen Geschäftsjahres, insbesondere an die vielen Auftritte bei den Schützenfesten in und rund um Lüdinghausen. Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Ulrich Merhove und Beisitzer Christian Fels einstimmig wiedergewählt.

Gute Kassenlage

Der zweite Beisitzer, Christof Niehoff , ist in der Abteilungsversammlung der Brass Band zum neuen Abteilungsleiter gewählt worden. Somit musste die vakante Stelle neu besetzt werden. Die Versammlung wählte Anne Kamrad einstimmig zur neuen Beisitzerin, heißt es in der Pressemitteilung der Musiker. Abteilungsleiterin Spielmannszug ist Sonja Niehues, Abteilungsleiter Brass Band Christof Niehoff, Jugendsprecherin ist Lara Niehues. Die Kasse wird in diesem Jahr durch Hendrik Menting und Sebastian Bleifuß geprüft.

Zuvor hatte Kassierer Peter Konermann der Versammlung von einer guten Kassenlage berichtet. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung, sodass der Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstandes nichts mehr im Wege stand.

Satzungsänderung beschlossen

Die Veranstaltungen des Jugendvorstandes seien allesamt von den Jugendlichen rege besucht worden, heißt es weiter. Ein Schwerpunkt des Jahres 2018 war die Fort- und Weiterbildung der Musiker. Neben dem alljährlichen Schulungswochenende in Oer-Erkenschwick absolvierten neun Bläser der Brass Band einen D1-Lehrgang beim Volksmusikerbund, den alle Teilnehmer erfolgreich mit dem Musikabzeichen in Bronze abschlossen haben. Auch die Schlagwerker der beiden Musikzüge nahmen an verschiedenen Lehrgängen, die von Profimusikern geleitet wurden, teil – und das ebenfalls erfolgreich.

Nach der Vorschau auf die Termine für das laufende Jahr stand eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung der Spielleute. Diese war aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung notwendig geworden, heißt es abschließend in dem Pressetext.