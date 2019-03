„Wierseihn met Tante Wanda“ heißt in diesem Jahr das plattdeutsche Stück, das die Landjugend Lüdinghausen vom 12. bis 14. April in der Westruper Schule auf die Bühne bringt. In dem Stück geht es um Tante Wanda, die bereits vor einigen Monaten verstorben ist. Sophie, eine Bäuerin – gespielt von Eva Lütke Entrup –, glaubt, dass sie noch mit ihr reden kann. Dies geht umso besser, wenn sie vorher zwei Schnäpse getrunken hat und in eine Trance fällt, so die KLJB .

Schlimmer ist jedoch der Umstand, dass abgesehen von Sophie und ihrem Mann Fritz – gespielt von Hendrik Koch – keiner weiß, dass Tante Wanda tot ist. Wandas Rente und das Geld, das ihr Neffe Hans und seine Frau Grete aus Amerika – gespielt von Felix Rolf und Lea Krechtmann – nach Deutschland schickte, um etwas zu ihrem Unterhalt beizusteuern, kann Sophie nämlich gut gebrauchen.

Besuch aus Amerika

Die Postbeamtin (Anna Resing), auf der Suche nach ihrem Mann (Jens Kortmann), bringt der Familie unerwartet einen Brief vorbei. Es kündigt sich Besuch an. Deswegen muss schleunigst für eine neue Tante gesorgt werden. Währenddessen beginnt Sophies Sohn Hubertus (Lukas Krechtmann) mit den Vorbereitungen für einen ökologisch geführten Betrieb. Hierbei unterstützt ihn Sabine Schönbiel (Britta Edelbusch), die ihm als Bioexpertin ganz schön den Kopf verdreht und für ein ziemliches Durcheinander sorgt.

Die Premiere ist am 12. April (Freitag) um 19.30 Uhr. Zur selben Zeit am 13. April (Sonntag) findet die zweite Aufführung statt. Bereits um 14 Uhr sind am 14. April vor allem die Senioren eingeladen, sich das Stück bei Kaffee und Kuchen anzuschauen.

Die zehn Landjugendlichen proben unter der Regie von Matthias Buckmann, unterstützt von den Souffleusen Katharina Krechtmann und Mona Kortmann.