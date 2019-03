Das laut dem stellvertretenden Schulleiter Christian Gebhardt angesichts der aktuellen Schülerdemonstrationen „brandaktuelle Thema“ Energiewende erlebten die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 der Sekundarschule jetzt in einer 90-minütigen Infotainment-Veranstaltung. Pädagoge Friedhelm Susok und sein Team führten mit Witz und Engagement durch die von der Gelsenwasser Energienetze GmbH ausgerichtete und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Veranstaltung „Lernerlebnis Energiewende“.

Dabei hatte Susok zunächst die Schüler gefragt, wer schon etwas von der Energiewende gehört habe. Als sich etwa ein Drittel meldete, versprach er: „In 90 Minuten sind wir am Ziel.“

„Es tut sich auch etwas vor unserer Haustür." Friedhelm Susok

Dazu nutzten Susok und seine Kollegen in der interaktiven Unterrichtseinheit Informationsfilme, Quizaufgaben und Mitmachspiele. So durften zwei Schüler Werner von Siemens’ Erfindungen zeichnen, die das Publikum dann erraten sollte. Ein Viererteam setzte Rohre zusammen und verortete Städte auf einer Energie-Deutschlandkarte.

Zum Einstieg wurden den Schülern in einer Art Kreuzworträtsel wichtige Begriffe zum Thema Energie wie Erdgas, Blockheizkraftwerk oder Geothermie nähergebracht. Der zweite Teil befasste sich dann mit Klimawandel und Erderwärmung. Angesichts der zunehmenden Temperaturen in den vergangenen Sommern warnte Susok: „Es tut sich auch etwas vor unserer Haustür.“ Mit dem Blick auf die Energiesituation in Lüdinghausen im Jahr 2050 endete die informative Darstellung der künftigen Entwicklung hin zu Wind-, Wasser- und Sonnenenergie und weg von Kohle, Erdgas und Erdöl.

Energie-Song

Besonders der Einstiegssong zu Beginn eines jeden Themenblocks hatte es dem jungen Publikum angetan. „Energie, Energie, Energie, Energiewende“ sangen viele Schüler mit. Außerdem belustigte die Familienserie rund um den Olfener Schüler Lukas, die sich auf witzige Weise mit der Thematik auseinandersetzte.