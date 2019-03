Pachtvertrag von Fortuna Walstedde neu ausgehandelt

Einen regelrechten Wahlmarathon haben die rund 100 anwesenden Mitglieder von Fortuna Walstedde während ihrer Jahreshauptversammlung in der Festscheune des Hotels Volking hinter sich gebracht. Zu wählen gab es nicht nur Posten aus dem erweiterten, sondern auch aus dem geschäftsführenden Vorstand.

Die größte Veränderung war die Verabschiedung des bisherigen zweiten Vorsitzenden, Michael Knicker , der sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen wollte. „Michael, du bist ein extrem ehrlicher, geradliniger Mensch, der unheimlich großes Engagement an den Tag legt und offen und ganz ehrlich seine Meinung sagt – manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste“, lobte Fortuna-Chef Clemens Kuhn seinen Weggefährten. „Genau das habe ich sehr an dir geschätzt. Du hast Großes geleistet und der Kunstrasen, den wir hier haben, ist vor allem dein Verdienst.“

Danach wurde Olaf Lenz einstimmig zum Nachfolger gekürt. Eine Veränderung gab es auch bei der vakanten Stelle des ersten Kassierers: Hier schenkte die Versammlung Tobias Ophaus das Vertrauen, der in diese Aufgabe bereits seit mehreren Monaten eingearbeitet wurde.

Wiederwahl hieß es dagegen bei Geschäftsführer Hermann Tiggemann und der zweiten Kassiererin Franziska Homann. Auch die beiden Beisitzer Carsten Stücke und Robin Vinnenberg verbleiben in ihren Ämtern. Neu als Beisitzer fungieren Karsten Peters und Luis Pollmüller, die damit Max Lepper und André Ahlemeier ablösen. Der neue Kassenprüfer ist Joel Lange.

Zudem wurden die Abteilungsleiter Heike Siebert (Radsport), Michael Zeisler (Tischtennis) und Annette Schlüter (Tennis) von den Anwesenden bestätigt.

Außerdem stand traditionell der Vorstandsbericht auf der Tagesordnung. Clemens Kuhn kündigte an, dass langfristig auch Abteilungsvorstände in den Bereichen Fußball und Breitensport installiert werden sollen. „Die Bildung dieser Gremien ist wichtig, um Projekte zu erarbeiten, Schwerpunkte der Arbeit festzulegen, aktuelle Sportangebote zu hinterfragen oder neue Angebote zu machen“, erklärte der Vorsitzende des 1053 Mitglieder starken Vereins.

Mittlerweile hätte sich im Fußball ein Kreis von Personen gefunden, der nicht nur operative Aufgaben übernommen, sondern auch schon zusätzliche Events geplant oder durchgeführt habe. „Im Breitensport geht es ebenfalls voran. Das werden wir bald in trockenen Tüchern haben“, so Kuhn.

Beim Rückblick auf die Sportwoche 2018 bemerkte der Fortuna-Chef, dass die Maßnahme, den „Wälster Abend“ an das Vereinsheim zu verlegen, sich als richtig erwiesen habe und von den Party-Gästen gut angenommen wurde. In diesem Jahr wird es aus organisatorischen Gründen weitere Änderungen in Sachen Sportwoche geben. Diese wird vom 25. Mai bis zum 1. Juni stattfinden. „Wir haben die Sportwoche in diesem Jahr um einen Tag gekürzt und die Events, die am zweiten Sonntag über die Bühne gegangen wären, auf die anderen Tage verschoben“, erläuterte Kuhn. „Dadurch können wir die vorhandenen Kräfte bündeln und haben mit dem ‚Wälster Abend‘ einen tollen Abschluss der Woche.“ Diese Entscheidung gelte zunächst nur für ein Jahr. „Wir erhoffen uns dadurch auch einen Attraktivitätsgewinn“, so der Vorsitzende weiter, der ebenfalls kurz an das Kappenfest, den Tannenbaumverkauf, das Fun-Sport-Camp und den Fortuna-Cup erinnerte.

Kuhn berichtete zudem, dass der auslaufende Pachtvertrag mit der Katholischen Kirche für einen Teil der Sportanlage neu ausgehandelt wurde – mit einem positiven Ergebnis und weiteren 50 Jahren Laufzeit.

Ebenfalls kündigte der Vorsitzende an, dass die Präsenz des Vorstandes in den Abteilungen intensiviert werden soll. „Wir erhoffen uns dadurch neben einem besseren Informationsaustausch auch weitere Synergieeffekte, weil wir im Verein sehr viele engagierte und qualifizierte Übungsleiter haben“, erzählte er.

Außerdem soll die Mitgliederpflege und -gewinnung vorangetrieben werden. Mittel- und langfristig würden weitere Baumaßnahmen wie die Renovierung der Kabinen, die Installation einer Beregnungsanlage auf dem Naturrasenplatz oder Überlegungen zur Gestaltung der Fläche zwischen den beiden Fußballplätzen auf der Agenda stehen.

Die Fußballer der „Alten Herren“ nutzten die Versammlung zudem, um der Fußball-Jugendabteilung eine Spende in Höhe von 500 Euro zu überreichen.