Wenn Schüler des St.-Antonius-Gymnasiums ihren Schulweg freiwillig eine Stunde früher als gewohnt antreten, dann muss es dafür einen guten Grund geben: Zum zweiten Mal starteten sie am Mittwoch bei der „Frühschicht“ im Antoniuskloster mit einem Morgenimpuls zur Fastenzeit in den Tag. Pastoralreferent Thorsten Krallmann hatte die Aktion zusammen mit Religions- und Lateinlehrerin Rahel Steinmetz initiiert.

Krallmann, der für die Jugendarbeit und Schulseelsorge in der Kirchengemeinde St. Felizitas zuständig ist, kennt die „Frühschichten“ bereits aus seiner eigenen Jugend: „Das ist ein schöner und lockerer Start in den Tag, bei dem die Schüler jeweils einen Gedanken mitnehmen.“ Das Motto der morgendlichen Zusammenkünfte, die Momente der Stille und des Gebets mit Musik und Denkanstößen zur Fastenzeit kombinieren, lautet „Ready – Steady – Go!“. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Schüler aus dem Abiturjahrgang, die im Endspurt zum Schulabschluss das ruhige Beisammensein vor dem Unterricht zu schätzen wissen.

„Es ist toll, dass so viele Schüler kommen. Man merkt, dass ihnen diese Momente der Ruhe ohne jeden Druck etwas bringen“, war sich der stellvertretende Schulleiter Jörg Schürmann sicher. Krallmann freut sich auch über die gelungene Kooperation zwischen der Gemeinde, der Schule und den Franziskanerinnen, die ihre Räumlichkeiten für die „Frühschichten“ zur Verfügung stellen und ihren Gästen zudem die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück bieten. „Beim nächsten Mal geht es um das Thema Gerechtigkeit“, kündigte der Pastoralreferent an. Die nächsten „Frühschichten“ finden am 3. und 10. April wieder um 7 Uhr statt.