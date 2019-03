Die Meinung war nahezu einhellig: Die Anwohner im Bereich zwischen Tüllinghofer Straße, Am Feldbrand und Struckstraße haben nichts gegen eine Verdichtung ihres Wohnquartiers. Viele von ihnen können sich vorstellen, im rückwärtigen Bereich ihrer großzügig dimensionierten Grundstück weitere Wohnbebauung zu realisieren. Rund 30 Anlieger kamen am Dienstagabend in die Burg Lüdinghausen und nahmen am Informationsabend der Stadt teil.

Dort erläuterten Stadtplanerin Janine Schmidt und Bürgermeister Richard Borgmann über Möglichkeiten zur Umsetzung sowie den Weg zu einem Bebauungsplan für diese Flächen. Zehn Anlieger hätten sich mit einem Antrag an die Verwaltung gewandt, auf ihren Grundstücken, eine weitere Bebauung zu ermöglichen, erklärte der Bürgermeister.

„ Jeder kann, keiner muss. Jeder kann, keiner muss. “ Richard Borgmann

Borgmann betonte dabei ausdrücklich, dass niemand zum Bauen gezwungen sei, wenn es denn einen Bebauungsplan gebe. „Jeder kann, keiner muss“, bekräftigte er. Der Vorteil eines Ratsbeschlusses sei allerdings, dass dann alle Planungssicherheit in Sachen Hinterlandbebauung hätten. In einem ersten Schritt, so die Mitarbeiterin der Verwaltung, wolle die Stadt den Betroffenen mögliche Pläne vorstellen. Zudem könne man Änderungswünsche der Anwohner aufnehmen.

Dabei stellte Schmidt zwei Varianten vor: In der ersten waren die hinteren Grundstücksflächen aller drei betroffenen Straßenzüge aufgenommen, in der zweiten fehlte der Bereich der Struckstraße. Denn dort könnten Bauwillige auch jetzt schon Häuser im rückwärtigen Teil ihrer Grundstücke errichten.

Ein Problem sei die Erschließung der einzelnen Flächen, sagte Schmidt. Eine gemeinsame Lösung über verschiedene Stiche in das Areal sei wohl nicht zu erreichen, da nicht alle Anwohner tatsächlich bauen wollten. So bleibe nur die Lösung, dass jeder Grundstückseigentümer selbst über einen Privatweg dafür Sorge tragen müsse, dass auch das neue Wohnobjekt problemlos angefahren werden könne. Betroffen sind insgesamt 34 Eigentümer mit Grundstücken, die durchschnittlich 800 Quadratmeter groß sind.

Gebaut werden dürfe maximal zweigeschossig und in keinem Fall höher als die bereits bestehende Bebauung, erklärte die Stadtplanerin einige der Vorgaben. Als Dachformen seien neben Sattel- auch Walm-, Pult- oder Flachdach möglich.

Ein Anlieger fragte, wie lange es denn dauern werde, bis ein Bebauungsplan umsetzungsreif sei. Es werde wohl rund ein Jahr ins Land gehen, bis Planungsrecht geschaffen sei, so Borgmann. Nach dem Votum der Anlieger werde die Verwaltung dem Rat empfehlen, einen entsprechenden Plan zu beschließen. Wer letztlich die Aufstellung des Plans bezahlen müsse – die Bauwilligen oder die Stadt –, darüber entscheide der Rat, betonte Borgmann. Abschließend betonte er, dass sich in den Prozess alle Beteiligten einbringen könnten.