Die Action-AG der Sekundarschule macht ihrem Namen im Jugendzentrum Exil alle Ehre: Elf Jungen und drei Mädchen der fünften Klassen nehmen an der Arbeitsgemeinschaft teil, die jeden Mittwochnachmittag stattfindet, heißt es in einem Pressetext der Stadtverwaltung. Claudia Kampmeyer oder Martin Pletzer vom Exil holen die Kinder von der Schule ab und gehen mit ihnen gemeinsam zum Jugendzentrum.

Dort verschwinden die Schüler blitzschnell in den verschiedenen Räumen. Ein paar Jungen rennen in die Disco, drehen die Musikanlage auf und spielen Tischtennis. „Ich bin oft der DJ“, wird Ben in dem Pressetext zitiert. Er wollte unbedingt an der Action-AG teilnehmen. „Musikhören während der Schulzeit ist doch super“, findet er.

Sekundarschule bietet viele Arbeitsgemeinschaften

Lijana, Lenya und Julian haben es sich in einem der oberen Räume auf dem Sofa bequem gemacht. Sie spielen Mario Kart auf der Nintendo Switch. „Zuhause hab ich keine Switch, deshalb bin ich froh, dass ich hier zocken kann“, sagt Julian. Nebenbei unterhalten sich Lijana und Lenya über den Schulunterricht am Morgen. Oben erklärt Pletzer einigen Kindern die Billardregeln. „Ihr müsst immer über die Mitte spielen“, schärft er ihnen ein. Das klappt schon gut.

An diesem Nachmittag sind alle Fünftklässler drinnen, weil es in Strömen regnet. Bei gutem Wetter spielen sie gerne draußen Rundlauf an der Tischtennisplatte oder Ballspiele. Demnächst möchte Kampmeyer den Schülern zeigen, wie sie kreativ mit Acryl-Farbe malen können.

Die Action-AG ist nur eine von vielen Arbeitsgemeinschaften, die die Sekundarschule anbietet. Nach einem Halbjahr wechseln die Fünftklässler und lernen eine andere AG kennen. Die Kinder können zum Beispiel reiten, Nähen lernen, verschiedene Sport-AGs wählen oder in der Natur-AG Wald und Tiere kennenlernen. „Das Programm heißt ,Stärken stärken‘. Die Schüler sollen in Sachen, die sie gut können, bestärkt werden und einfach Dinge tun, an denen sie Spaß haben“, so der stellvertretende Leiter der Sekundarschule, Christian Gebhardt.

Die Kinder aus Lüdinghausen und Seppenrade nutzen das Angebot des Exils auch nach der Zeit in der AG und schauen häufig nachmittags wieder vorbei. Aber auch Schüler aus Olfen besuchen das Kids-Café des Jugendzentrums, das immer freitags stattfindet. „Wenn die Kinder erst einmal sehen, was sie hier alles machen können, kommen sie gerne wieder“, wird Kampmeyer in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.