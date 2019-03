Mit ihrem vierten Soloprogramm „Durchboxen statt Botoxen“ gastiert die Münchner Kabarettistin Angelika Beier am 25. April (Donnerstag) um 20 Uhr im Ricordo. Bereits seit 2006 zeigt Beier, Trägerin des Münchner Kabarettpreises, auf Kabarettbühnen, was Frauen, aber auch Männer in den besten Jahren bewegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Natürlich sollen sie nicht verzweifeln, auch wenn sich die Lust umorientiert hat und es statt Sinneslust nur noch schnöde Hausmannskost gibt. Träumt man noch von verwegenem Sex auf dem Küchentisch? Oder steht da der allzeit einsatzbereite Thermomix?

Keine Kissenschlacht im Bett

Statt heißer Kissenschlacht im Bett gibt’s Küchenschlacht im TV. Kämpft der Körper erfolglos gegen die Schwerkraft? Oder wird er zum Ersatzteillager, Zähne aus Budapest, Nabel aus Shanghai, Brüste aus Bogota? Fragt man sich beim Blick in den Spiegel: Botox ich oder nicht? Egal ob man Beatles- oder Stones-Fan war, bitte nicht geduldig darauf warten, dass der Bürgermeister zum 80. Geburtstag gratuliert und die neueste CD von Hansi Hinterseer vorbeibringt. Sondern die Boxhandschuhe von der Wand nehmen und entschlossen Widerstand leisten.

Pointiert, satirisch, komödiantisch, singend, tanzend und boxend erzählt die Kabarettistin witzig und vor allem sehr authentisch vom Hinfallen, Aufstehen, Mundabputzen und Weitermachen. Am Ende des Kabarettabends sind die Zuschauer zwar 100 Minuten älter und nicht unbedingt gescheiter oder schöner, aber garantiert werden sie 0,7 Prozent Lachfalten mehr haben.