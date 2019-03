Praxiserfahrung freut Achtklässler

„Man kann sich mal einen Beruf, der hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird, anschauen“, erklärt der 14 Jahre alte Justus Vosberg hinter der Theke von Blumen Hallekamp Hintergrund und Motivation des Boys’/ Girls’ Day . An diesem schon seit Jahren etablierten Tag schnuppern Schüler der achten Klassen in Berufe hinein, die überwiegend vom jeweils anderen Geschlecht ausgeübt werden. Am Donnerstag war es wieder so weit. Im Rahmen ihrer Berufsfelderkundung hat in diesem Jahr auch die Sekundarschule erstmals teilgenommen.

„ Ich denke, alle Schüler haben sich gefreut, dass wir mal so einen Tag erleben können. Ich denke, alle Schüler haben sich gefreut, dass wir mal so einen Tag erleben können. “ Ria Offermann

„Ich denke, alle Schüler haben sich gefreut, dass wir mal so einen Tag erleben können“, glaubt Ria Offermann . Sie verbringt den Tag gemeinsam mit Noah Hüvel bei der Ferkelaufzucht Hagelschuer in Seppenrade. „Wir sind beide interessiert an der Landwirtschaft und wollten uns in den Job hineinversetzen.“ Ria wohnt im Tetekum. Ihr Projekt ist der Bau einer Verladerampe für die Ferkel. Dazu mischen Ria und Noah selbstständig Beton, ihr Arbeitsplatz erinnert an eine Baustelle.

Justus schneidet wenige Kilometer weiter im Blumengeschäft derweil Blumen frisch an und zeichnet sie mit Preisschildern aus. Den Kontakt zu der Blumenhandlung hat er über seine Nachbarin hergestellt, nach den ersten Stunden stellt er fest: „Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Als Junge orientiert man sich bei der Berufswahl ja erst mal im breiten Feld der typisch männlichen Berufe. Hier kann man gucken, was Frauen so machen.“

„ Die Schüler sammeln erste Erfahrungen, was es heißt, sechs bis acht Stunden am Stück zu arbeiten. Die Schüler sammeln erste Erfahrungen, was es heißt, sechs bis acht Stunden am Stück zu arbeiten. “ Frank Wöstmann

„Kontakt und Gespräche mit den Leuten“ waren für Leon Kolb Kriterien bei der Wahl seines Betriebes. Zusammen mit Erik Löwen ist er am Boys’ Day acht Stunden lang im Lüdinghauser Friseursalon „Haarmoden aktuell“ aktiv. Zuerst stehen Flechten und Färben der Haare auf dem Programm. Das können die beiden an einem extra dafür vorgesehenen Puppenkopf testen. Erik findet sein vorübergehendes Betätigungsfeld „spannend, es ist mal was anderes.“ Leon „wollte mal gucken, ob es Spaß macht“. Auf die Frage, ob sie denn tatsächlich Spaß hätten, antwortet er mit einem eindeutigen „Ja, klar!“

Frank Wöstmann, an der Sekundarschule zuständig für Studien- und Berufswahlkoordination, erklärt: „Die Schüler sammeln erste Erfahrungen, was es heißt, sechs bis acht Stunden am Stück zu arbeiten.“ Der Boys’/Girls’ Day sei ein Baustein der Berufsorientierung im Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“. In der nächsten Woche seien die Schüler ebenfalls drei Tage lang in Sachen Berufsorientierung unterwegs.