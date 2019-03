„Es gab auch schon Momente, in denen ich froh war, wieder aussteigen zu können“, gibt Alfred Fust schmunzelnd zu. Aber diese Augenblicke waren immer die Ausnahme. Als die Fahrschule Fust ihr 50-jähriges Bestehen feierte und dabei auf 12 500 Schüler zurückblickte, die bis dahin zur erfolgreichen Prüfung gebracht worden waren, kam Fust die Idee, seinerseits doch mal etwas zurückzugeben.

Der Gedanke, älteren Menschen oder solchen, die lange Zeit zwar ihren Führerschein besitzen, aber gar keine Praxis haben, die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, nahm dabei schnell konkrete Formen an.

Ganz nach Bedarf mit ihrem eigenen Fahrzeug oder zur Sicherheit auch mit dem Fahrschulwagen bot Fust fortan solche Überprüfungen an. Schnell war ein Partner in der Organisation „Bürger für Bürger“ gefunden und ebenso schnell stand fest, dass die Honorare, die Fust damit generiert, der Bürgerstiftung Lüdinghausen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Seither haben so einige Kandidaten neben Fust gesessen, wobei sich Männer und Frauen die Waage hielten. Wer dem Gründer und Inhaber der Fahrschule zuhört, stellt schnell fest, dass es ihm offensichtlich große Freude bereitet, seinen „Schülern“ dabei behilflich zu sein, wieder mehr Selbstsicherheit im Straßenverkehr zu erlangen.

Gespräch mit dem „Fahrschüler“

Je nach Wunsch fährt er mit ihnen innerstädtisch oder auch im Außenbezirk, sogar die Autobahn steuert er an. Und dabei beobachtet er viele Kriterien, wie beispielsweise Reaktionen auf bestimmte Situationen oder Fahrverhalten insgesamt. Am Schluss einer jeden Fahrt steht dann ein Gespräch mit dem „Fahrschüler“, wobei sich Fust natürlich lediglich auf Empfehlungen beschränken muss.

Dennoch er ist sich sicher, dass seine Einschätzungen und Ratschläge sehr wohl beherzigt werden. Die Beurteilung der eigenen Fähigkeiten, so weiß Fust aus langjähriger Erfahrung, ist nicht immer ein verlässliches Kriterium. Um so sinnvoller sei es, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Und genau das will der Fahrlehrer auch noch möglichst lange weiter praktizieren.